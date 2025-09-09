RETRO RÁDIÓ

Erre senki sem számított, Portugáliában fotózták le a magyar válogatott alapemberét

Nikitscher Tamás éppen egy éve lett alapember Marco Rossi csapatában. A középpályás most nem lehet ott a magyar válogatottban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 19:15
Nikitscher Tamás középpályás szezon csapat

A sors furcsa fintora, ami Nikitscher Tamással történt. A magyar válogatott középpályás egy éve lett alapember Marco Rossi csapatában, hamar a középpálya egyik legfontosabb emberévé vált. Normális esetben most a nemzeti csapat kedd esti, portugálok elleni vb-selejtezőre készülne, ehelyett éppen Portugáliában próbálja meg újraépíteni karrierjét.

nikitscher válogatott
Nikitscher Tamás (jobbra) azért dolgozik, hogy visszatérjen a válogatottba (Fotó: Szigetváry Zsolt)

Nikitscher idén januárban igazolt Kecskemétről a spanyol élvonalba. Csapatával, a Real Valladoliddal kiesett, az ő sorsa pedig bizonytalan lett. Ezért Marco Rossi meg sem hívta az írek és a portugálok ellen készülő keretbe. A válogatott már együtt dolgozott, amikor eldőlt, hogy a játékos éppen Portugáliába, az élvonalbeli Rio Ave együttesébe igazolt. Ott hétfőn edzésen is bemutatkozott, erről közölt fotókat a klub. Nikitscher mellett az angol Omar Richards is hétfőn kezdte el a munkát.

A válogatott Nikitscher mindenkivel kiesett

Noha egyénileg karrierje egyik legjobb szezonját zárta a középpályás, csapataival nem volt sikeres. Hazai szinten a Kecskemét, Spanyolországban a Valladolid kieső csapatának volt a tagja, emellett a magyar válogatottal elbúcsúzott a Nemzetek Ligája A-ligájától. Nikitscher tavaly szeptember óta kilenc alkalommal szerepelt Marco Rossi csapatában.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu