Erre senki sem számított, Portugáliában fotózták le a magyar válogatott alapemberét

Nikitscher Tamás éppen egy éve lett alapember Marco Rossi csapatában. A középpályás most nem lehet ott a magyar válogatottban.
A sors furcsa fintora, ami Nikitscher Tamással történt. A magyar válogatott középpályás egy éve lett alapember Marco Rossi csapatában, hamar a középpálya egyik legfontosabb emberévé vált. Normális esetben most a nemzeti csapat kedd esti, portugálok elleni vb-selejtezőre készülne, ehelyett éppen Portugáliában próbálja meg újraépíteni karrierjét.
Nikitscher idén januárban igazolt Kecskemétről a spanyol élvonalba. Csapatával, a Real Valladoliddal kiesett, az ő sorsa pedig bizonytalan lett. Ezért Marco Rossi meg sem hívta az írek és a portugálok ellen készülő keretbe. A válogatott már együtt dolgozott, amikor eldőlt, hogy a játékos éppen Portugáliába, az élvonalbeli Rio Ave együttesébe igazolt. Ott hétfőn edzésen is bemutatkozott, erről közölt fotókat a klub. Nikitscher mellett az angol Omar Richards is hétfőn kezdte el a munkát.
Noha egyénileg karrierje egyik legjobb szezonját zárta a középpályás, csapataival nem volt sikeres. Hazai szinten a Kecskemét, Spanyolországban a Valladolid kieső csapatának volt a tagja, emellett a magyar válogatottal elbúcsúzott a Nemzetek Ligája A-ligájától. Nikitscher tavaly szeptember óta kilenc alkalommal szerepelt Marco Rossi csapatában.
