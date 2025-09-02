Portugál élvonalbeli csapathoz igazolt Marco Rossi válogatott középpályása. Nikitscher Tamás fél év után távozott a Valladolidból.
Nikitscher Tamás a nyári átigazolási időszak utolsó óráiban a portugál élvonalbeli Rio Ave futballistája lett. A 25 éves, 8-szoros magyar válogatott középpályás idén januárban igazolt Kecskemétről az akkor még spanyol első osztályú Real Valladolidhoz. A topligából végül kiesett csapatban újabban belső védőként próbálgatta őt az edzője, ez is hozzájárulhatott az újbóli klubváltáshoz.
A válogatottkeretből most sérülése miatt hiányzó Nikitscher a rövidke spanyolországi időszaka ellenére fájó szívvel búcsúzott a Valladolidtól.
Kicsit megszakad a szívem...
Nem töltöttünk sok időt együtt, és nem is volt a legjobb időszak, de hihetetlenül hálás vagyok, hogy ennek a nagyszerű családnak a része lehettem. Mindent beleadtam a rajongókért. Remélem, újra látjuk egymást. Hajrá, Pucela!” – üzente a Real Valladolid becenevét említve Nikitscher Tamás az Instagramon.
