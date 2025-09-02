RETRO RÁDIÓ

„Megszakad a szívem” – Megható üzenetben búcsúzott Marco Rossi felfedezettje

Portugál élvonalbeli csapathoz igazolt Marco Rossi válogatott középpályása. Nikitscher Tamás fél év után távozott a Valladolidból.

Létrehozva: 2025.09.02. 20:30
Nikitscher Tamás Real Valladolid Rio Ave Marco Rossi

Nikitscher Tamás a nyári átigazolási időszak utolsó óráiban a portugál élvonalbeli Rio Ave futballistája lett. A 25 éves, 8-szoros magyar válogatott középpályás idén januárban igazolt Kecskemétről az akkor még spanyol első osztályú Real Valladolidhoz. A topligából végül kiesett csapatban újabban belső védőként próbálgatta őt az edzője, ez is hozzájárulhatott az újbóli klubváltáshoz.

Nikitscher Tamás sem tudott segíteni tavasszal a Valladolidon
Nikitschert az átigazolási hajrában adta el a Valladolid a Rio Ave csapatának – Fotó:  Getty Images

A válogatottkeretből most sérülése miatt hiányzó Nikitscher a rövidke spanyolországi időszaka ellenére fájó szívvel búcsúzott a Valladolidtól.

Nikitscher hálás a topligás lehetőségért

Kicsit megszakad a szívem... 

Nem töltöttünk sok időt együtt, és nem is volt a legjobb időszak, de hihetetlenül hálás vagyok, hogy ennek a nagyszerű családnak a része lehettem. Mindent beleadtam a rajongókért. Remélem, újra látjuk egymást. Hajrá, Pucela!” – üzente a Real Valladolid becenevét említve Nikitscher Tamás az Instagramon.
 

 

