„Csiszolatlan gyémánt” – Magyar futballistát szemelt ki a Barcelona

Jövő nyáron sok pénzt szakíthat Yaakobishvili Áron eladásával a Barcelona, de a katalán Sport értesülése szerint sokkal inkább az lehet a terv, hogy a következő szezonban már a katalán sztárklub első csapatának kerettagja legyen.

Yaakobishvili Áron remekel az Andorra kapusaként, jövőre a Barcelona keretében is számíthatnak a most kölcsönadott magyar tehetségre Fotó: NurPhoto via AFP

A 19 éves, magyar U21-es válogatott kapus hét évig nevelkedett a Barca világhírű utánpótlásképzésében, mígnem idén nyáron kölcsönadták őt a hajdani klasszis védőjük, Gerard Piqué tulajdonolta FC Andorrának. A grúz apától Budapesten született magyar tehetség már 17 évesen is be-bekerült a barcelonai profikeretbe, de most a spanyol másodosztály újoncánál nyújtott teljesítménye alapján még komolyabban számolna vele Hansi Flick, a Barca vezetőedzője. Kivált, miután jövőre minden bizonnyal két rutinos kapus is távozik a keretéből: a régóta mellőzött, 44-szeres német válogatott Marc-André ter Stegen és a "nyugdíjból" visszahívott, 84-szeres lengyel válogatott Wojciech Szczesny. A jelenlegi kapusok közül tehát csak az idén az Espanyoltól megvett 24 éves Joan García marad – mögé térhet vissza a sikeres kölcsönjátékából Yaakobishvili Áron, aki a cikk szerint valósággal remekel Andorrában.

Yaakobishvili Áron nagyon passzol a Barcelona stílusához

A szintén magyar U21-es válogatott védőóriás, az élvonalbeli Gironától kölcsönadott Yaakobishvili Antal öccse ifjú kora ellenére olyan szenzációsan véd, hogy a mindig jól értesült olasz transzferguru, Fabrizio Romano már német és olasz klubok érdeklődéséről írt vele kapcsolatban. A Sport szerint azonban nem véletlenül figyeli őt meccsről meccsre a korábbi Barca-játékos Bojan Krkic: a katalán klubnál nagyon jól tudják, hogy van egy csiszolatlan gyémántjuk (a szerződése 2028-ig köti a Barcelonához), aki jövőre a keret tagja lehet. Már csak azért is, mert több más pazar védési statisztikája mellett a mezőny legpontosabban passzoló kapusa (91,5%), ami különösen fontos a Barca játékában.