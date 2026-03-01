Forró fotó: hatalmas keblekkel hódít a teniszezőnő

Arina Szabalenka ismét magára vonta a figyelmet, de ezúttal nem egy Grand Slam-meccsen. A 27 éves teniszező bundában és szűk felsőben mutatta meg tökéletes idomait. Jelenleg pihenéssel igyekszik feldolgozni Arina az Australian Open-döntőben elszenvedett vereségét.

Arina Szabalenka teniszezőnő igazi szépség / Fotó: Pexels

Arina Szabalenka mindig csoda szép

A közösségi médiában 4,6 millió követővel rendelkezik. Ami nem is csoda, hiszen nemcsak tehetséges, de a szépsége is vitathatatlan, ezért minden figyelmet megérdemel. Így nem is annyira meglepő, hogy a Gucci is felfigyelt Arinára. A teniszezőnő Milánóba utazott, hogy részt vegyen egy divatfotózáson. Vadító sminkben és szűk felsőben, csillogó nyaklánccal és dögös pózokkal mutatta meg, ki az igazi csodanő.

Íme, a teniszezőnő forró fotója!



