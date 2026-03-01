RETRO RÁDIÓ

Forró fotó: hatalmas keblekkel hódít a teniszezőnő

Divatfotózásra hívták Arina Szabalenkát. A teniszezőnő megmutatta, ki az igazi csodanő.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 21:00
arina szabalenka gucci fotózás szépség

Arina Szabalenka ismét magára vonta a figyelmet, de ezúttal nem egy Grand Slam-meccsen. A 27 éves teniszező bundában és szűk felsőben mutatta meg tökéletes idomait. Jelenleg pihenéssel igyekszik feldolgozni Arina az Australian Open-döntőben elszenvedett vereségét.

Arina Szabalenka teniszezőnő igazi szépség
Arina Szabalenka teniszezőnő igazi szépség / Fotó: Pexels

Arina Szabalenka mindig csoda szép

A közösségi médiában 4,6 millió követővel rendelkezik. Ami nem is csoda, hiszen nemcsak tehetséges, de a szépsége is vitathatatlan, ezért minden figyelmet megérdemel. Így nem is annyira meglepő, hogy a Gucci is felfigyelt Arinára. A teniszezőnő Milánóba utazott, hogy részt vegyen egy divatfotózáson. Vadító sminkben és szűk felsőben, csillogó nyaklánccal és dögös pózokkal mutatta meg, ki az igazi csodanő. 

Íme, a teniszezőnő forró fotója!


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu