"Nehéz időszak volt" - kihagyott tizenegyes, elvett gól, vért izzadt a Fradi

Hazai pályán mentett óriásit a Ferencváros a labdarúgó NB I-ben. A címvédő zöld-fehérek a Ludogorec legyőzése után a sereghajtó Kazincbarcikát fogadták, de csak a hajrában fordítottak, s nyertek 2-1-re. A Fradi-Kazincbarcika meccs után a zöld-fehérek hátránya továbbra is 3 pont a listavezető Győrrel szemben.

Óriási csatát hozott a Fradi-Kazincbarcika meccs

A második félidőben a VAR elvett egy ferencvárosi gólt, majd Könyves Norbert találatával megszerezte a vezetést a Barcika. Úgy tűnt, az újonc akár három pontot is elvihet, amikor a 87. percben egyenlített az FTC. Franko Kovacevic ugyan tizenegyest rontott, de a kipattanóból megszerezte negyedik NB I-es gólját a horvát csatár. És ezzel még mindig nem volt vége, a 94. percben Jonathan Levi találatával nyerte meg vért izzadva 2-1-re a meccset a Fradi.

A gólszerző Levi a meccs után arról beszélt, hogy idén először lépett pályára az NB I-ben.

Nehéz két hónap volt a számomra, érzelmes srác vagyok, ezért is örültem ennyire a gólomnak. Nem játszottam annyit, amennyit szerettem volna, de ezért dolgoztam, hogy így térjek vissza

- mondta az M4 Sportnak a svéd játékos.

Fradi-Kazincbarcika: folytatás a kupában

A két csapat a labdarúgó-NB I után jövő héten a Magyar Kupában csap össze egymással, a negyeddöntős meccset szerdán Kazincbarcikán rendezik.