Sallai Roland mégis lemarad a Liverpoolról? Reagált az edzője

Mint ismert, a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában még mindhárom magyar légiós versenyben van, ám ez a nyolcaddöntők során biztosan megváltozik. A sors ugyanis úgy hozta, hogy a Liverpool és a Galatasaray egymással találkozik a legjobb 16 között, ami magyar szempontból igazi futballünnep lesz. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vagy Sallai Roland mindenképpen egy lépéssel közelebb került a budapesti fináléhoz. Ugyanakkor korántsem biztos, hogy mindhárman pályán lesznek az első, isztambuli felvonáson.

Sallai Roland a Juventus elleni BL-visszavágón mindössze 60 percet kapott / Fotó: BSR Agency

Sallai sérülés miatt kihagyta a Galatasaray hétvégi bajnokiját az Alanyaspor ellen. A török rekordbajnok vezetőedzője, Okan Buruk ugyanakkor igyekezett lehűteni a kedélyeket.

Sallai a napokban fájdalmat érzett, de úgy tűnik, nem komoly a dolog, következő héten már visszatérhet és ismét bevethető lesz

– fogalmazott a török tréner.

Ugyanakkor egyelőre nem borítékolható, hogy a magyar játékos a Liverpool elleni, március 10-i odavágón is pályára lép. A Galatasaray következő bajnokija és a Szoboszlaiék elleni BL-találkozó között mindössze két pihenőnap áll rendelkezésre. Ha Sallai valóban kisebb sérüléssel bajlódik, nehezen képzelhető el, hogy mindkét mérkőzésen kezdőként kapjon szerepet, különösen annak fényében, hogy a hétvégi, Besiktas elleni rangadó is fontos a török klub számára.

Ráadásul posztján a télen új versenytárs érkezett, Sacha Boey személyében, aki Sallai távollétében legutóbb gólt szerzett az Alanyaspor ellen.

Sallai Rolandot a Liverpool vinné

A magyar szélső számára különös tétje lehetne az angolok elleni párharcnak, hiszen a téli átigazolási pletykák szerint az angol klub a nyáron szeretné megszerezni a magyar válogatott játékost. A március 10-i mérkőzés így újabb bizonyítási lehetőség lehetne számára. Tavaly ősszel a felek főtáblás találkozóján Sallai mindössze húsz percet kapott csereként, így akkor aligha volt alkalma meggyőzni a Vörösök szakmai stábját.