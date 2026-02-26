Sallai Rolandot leparancsolták a pályáról, majd jött a dráma

Történelmi tettet hajtottak végre Sallai Rolandék a szerdai Juventus-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a török bajnok ugyanis 2013 óta tudott újra egyenes kieséses párharcot nyerni a legrangosabb európai kupasorozatban. Bár az isztambuli 5-2-es győzelem után hosszabbítást követően 3-2-re kikaptak Torinóban, így is bejutottak a nyolcaddöntőbe.

A Galatasaray – Sallai Rolanddal a soraiban – kiejtette a Juventust és bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe Fotó: Chris Ricco - UEFA

A Juventus Manuel Locatelli tizenegyesével szerezte meg a vezetést az első félidő végén. Bár a második játékrész elején rögtön emberhátrányba került –Lloyd Kelly úgy rátaposott ellenfele lábára, hogy a játékvezető kiállította – 20 perccel a vége előtt Federico Gatti megdupláza az előnyt, majd Weston McKennie hosszabbításra mentette az összecsapást. A kétszer 15 percben Victor Osimhen és Baris Alper Yilmaz is szépíteni tudott, ami összesítésben elég volt a Galatasaray továbbjutásához.

Sallai Roland 59 percet töltött a pályán a török csapat jobbhátvédjeként, szerelései mind sikeresek voltak, a párharcok többségét megnyerte és háromszor tisztázott a saját kapuja előtt – egy szabálytalanságáért viszont sárga lapot kapott.

Ami a többi összecsapást illeti, az Atalanta kétgólos hátrányból fordítva jutott tovább, a PSG megőrizte egygólos előnyét, míg a Real Madrid kettős győzelmet aratott.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásáért vívott visszavágók:

Juventus-Galatasaray hosszabbítás után 3-2 (2-5)

(Locatelli, Gatti és McKennie illetve Osimhen és Yilmaz)

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1 (0-2)

(Scamacca, Zappacosta, Pasalic és Samardzic illetve Adeyemi)

Paris Saint-Germain-AS Monaco 2-2 (3-2)

(Marquinhos és Kvaratskhelia illetve Akliouche és Teze)

Real Madrid-Benfica (2-1)

(Tchouameni, Vinicius Junior illetve Rafa Silva)