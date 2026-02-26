Sallai Rolandot leparancsolták a pályáról, majd jött a dráma
Rég nem látott bravúrt ismételt meg a Galatasaray. Dráma körülmények közt ugyan, de Sallai Rolandék bejutottak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe – csakúgy, mint a Real Madrid, a PSG és az Atalanta.
Történelmi tettet hajtottak végre Sallai Rolandék a szerdai Juventus-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a török bajnok ugyanis 2013 óta tudott újra egyenes kieséses párharcot nyerni a legrangosabb európai kupasorozatban. Bár az isztambuli 5-2-es győzelem után hosszabbítást követően 3-2-re kikaptak Torinóban, így is bejutottak a nyolcaddöntőbe.
A Juventus Manuel Locatelli tizenegyesével szerezte meg a vezetést az első félidő végén. Bár a második játékrész elején rögtön emberhátrányba került –Lloyd Kelly úgy rátaposott ellenfele lábára, hogy a játékvezető kiállította – 20 perccel a vége előtt Federico Gatti megdupláza az előnyt, majd Weston McKennie hosszabbításra mentette az összecsapást. A kétszer 15 percben Victor Osimhen és Baris Alper Yilmaz is szépíteni tudott, ami összesítésben elég volt a Galatasaray továbbjutásához.
Sallai Roland 59 percet töltött a pályán a török csapat jobbhátvédjeként, szerelései mind sikeresek voltak, a párharcok többségét megnyerte és háromszor tisztázott a saját kapuja előtt – egy szabálytalanságáért viszont sárga lapot kapott.
Ami a többi összecsapást illeti, az Atalanta kétgólos hátrányból fordítva jutott tovább, a PSG megőrizte egygólos előnyét, míg a Real Madrid kettős győzelmet aratott.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásáért vívott visszavágók:
- Juventus-Galatasaray hosszabbítás után 3-2 (2-5)
(Locatelli, Gatti és McKennie illetve Osimhen és Yilmaz)
- Atalanta-Borussia Dortmund 4-1 (0-2)
(Scamacca, Zappacosta, Pasalic és Samardzic illetve Adeyemi)
- Paris Saint-Germain-AS Monaco 2-2 (3-2)
(Marquinhos és Kvaratskhelia illetve Akliouche és Teze)
- Real Madrid-Benfica (2-1)
(Tchouameni, Vinicius Junior illetve Rafa Silva)
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre