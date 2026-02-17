RETRO RÁDIÓ

Sallai Roland hétgólos parádét ünnepelt a BL-ben

Sallai Roland kezdőként lépett pályára török csapatában a labdarúgó Bajnokok Ligája kieséses szakaszának keddi nyitókörében. A Galatasaray-Juventus meccs hét gólt hozott.

Megosztás
Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.02.17. 20:37
galatasaray bajnokok ligája juventus sallai roland

Sallai Roland csapata, a Galatasaray hazai pályán kezdte a Juventus elleni Bajnokok Ligája párharcot, a török együttes még sosem kapott ki pályáválasztóként olasz ellenfelétől. A magyar játékos ismét jobb oldali védőként kapott lehetőséget. A Galatasaray-Juventus meccs parázs csatát, és igazi gólpárbajt hozott.

Galatasaray-Juventus, - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg
Sallai Roland (jobbra) végig pályán volt a Galatasaray-Juventus meccsen Fotó: Ahmad Mora - UEFA

A 15. percben a Juventus labdát vesztett a saját kapuja előtt, Sara megszerezte és 15 méterről középről a jobb sarokba bombázta. Egy perccel később egyenlített az olasz csapat, Kalulu fejesét kiütötte a kapus és az érkező Koopmeiners öt méterről bevágta (1-1). A 32. percben forított a Juve, ismét Koopmeiners villant, balról, 16 méterről a rövid felsőbe bombázott. Parádés találat volt!

Galatasaray-Juventus: török parádé a szünet után

A szünet után négy perccel egyenlített a Galatasaray, egy jobbról belőtt labdát Di Gregorio vetődve védett, a kipattanót Lang az üres kapuba pöckölte. A 60. percben újra a Galatasaray vezetett, Sara lőtt be szabadrúgást élesen jobbról, Sanchez fejéről a kapuba vágódott a labda. A 67. percben Cabalt második sárgával kiállították, tíz emberre fogyatkozott a Juve. A 75. percben eldöntötte a meccset a Galatasaray, egy szörnyű olasz labdavesztés után Lang öt méterről a kapuba emelt. A 86. percben Boey állította be a végeredményt, a törökök 5-2-re nyertek, Sallai Roland végig pályán volt.

A Galatasaray tehát megőrizte hazai veretlenségét a Juventus ellen. A visszavágót egy hét múlva, szerdán játsszák.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu