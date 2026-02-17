Sallai Roland hétgólos parádét ünnepelt a BL-ben

Sallai Roland csapata, a Galatasaray hazai pályán kezdte a Juventus elleni Bajnokok Ligája párharcot, a török együttes még sosem kapott ki pályáválasztóként olasz ellenfelétől. A magyar játékos ismét jobb oldali védőként kapott lehetőséget. A Galatasaray-Juventus meccs parázs csatát, és igazi gólpárbajt hozott.

Sallai Roland (jobbra) végig pályán volt a Galatasaray-Juventus meccsen Fotó: Ahmad Mora - UEFA

A 15. percben a Juventus labdát vesztett a saját kapuja előtt, Sara megszerezte és 15 méterről középről a jobb sarokba bombázta. Egy perccel később egyenlített az olasz csapat, Kalulu fejesét kiütötte a kapus és az érkező Koopmeiners öt méterről bevágta (1-1). A 32. percben forított a Juve, ismét Koopmeiners villant, balról, 16 méterről a rövid felsőbe bombázott. Parádés találat volt!

Galatasaray-Juventus: török parádé a szünet után

A szünet után négy perccel egyenlített a Galatasaray, egy jobbról belőtt labdát Di Gregorio vetődve védett, a kipattanót Lang az üres kapuba pöckölte. A 60. percben újra a Galatasaray vezetett, Sara lőtt be szabadrúgást élesen jobbról, Sanchez fejéről a kapuba vágódott a labda. A 67. percben Cabalt második sárgával kiállították, tíz emberre fogyatkozott a Juve. A 75. percben eldöntötte a meccset a Galatasaray, egy szörnyű olasz labdavesztés után Lang öt méterről a kapuba emelt. A 86. percben Boey állította be a végeredményt, a törökök 5-2-re nyertek, Sallai Roland végig pályán volt.

A Galatasaray tehát megőrizte hazai veretlenségét a Juventus ellen. A visszavágót egy hét múlva, szerdán játsszák.

