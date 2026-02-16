RETRO RÁDIÓ

Kiszivárgott egy videó, elszabadultak az indulatok Sallai Roland miatt

Beszóltak Sallai Rolandnak, majd jött a válasz. Kiszivárgott egy edzésvideó a Galatasaray-Juventus BL-meccs előtt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.16. 17:40
Sallai Roland Bajnokok Ligája Juventus Galatasaray

Napvilágot látott egy videó a keddi Galatasaray-Juventus Bajnokok Ligája-mérkőzés (18:45, tv: Sport 1) előtt, amely a hazai csapat egyik edzésén készült. Egy kommentelő beszólt és magyarázatot követelt Sallai Roland miatt, míg mások azonnal a magyar focista védelmére keltek.

Galatasaray-Juventus: Sallai Roland
Beszóltak Sallai Rolandnak a Galatasaray-Juventus BL-meccs előtt Fotó: BSR Agency

A Galatasaray-Juventus meccs előtt szóltak be Sallainak

A FutbolArena által kiszivárgtatott felvételen az látható, ahogy a jó hangulatú tréning egy pontján a Galatasaray védője, Davinson Sánchez előbb felugrik magyar csapattársa hátára, majd jókorát taszajt rajta. Sallai láthatóan jót mosolygott az egészen – egy rosszindulatú kommentelőnek viszont szemet szúrt, hogy hiába löktek nagyot rajta, mégis talpon maradt.

Miért nem esik össze Sallai, és miért nem fetreng a fájdalomtól? Meg tudná valaki magyarázni? Általában a legkisebb érintés is kórházba küldi...

– fogalmazott a videó alatt egy Besiktas-szurkoló, utalva arra, hogy szerinte a rivális csapat magyar játékosa rá szokott játszani egy-egy szabálytalanságra a mérkőzéseken.

A bejegyzés alatt hamar elszabadultak az indulatok, a Galatasaray szimpatizánsai ugyanis azonnal a védelmükbe vették Sallai Rolandot, és visszavágtak a rosszindulatú kommentelőnek, hogy foglalkozzon inkább a saját csapatával, amely nemhogy a Bajnokok Ligájában nincs ott, de még a Konferencialigából is kiesett, már a selejtezőben. Arról nem is beszélve, hogy a bajnokságban jókora lemaradása van az isztambuli klubhoz képest.

 

