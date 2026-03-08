Robbie Keane őrjöngött, ismét a Fradi vezeti a tabellát

Vasárnap este a Nyíregyháza a Ferencvárost fogadta az NB I 25. fordulójának zárómérkőzésén. A címvédő Fradi remekül kezdte a találkozót: Abu Fani már a 3. percben betalált, majd az 8. percben Yusuf volt eredményes, így a zöld-fehérek nagyon hamar kétgólos előnybe kerültek. A 22. percben azonban szépített a Szpari: egy szöglet után Kvasina elé került a labda, aki kapásból a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1-2). Az első játékrész végén a vendégeknek voltak nagyobb helyzeteik, azonban újabb találat nem született, így a Nyíregyháza-Fradi első félideje 1-2-re zárult.

Abu Fani (balra) már a harmadik percben gólt szerzett a Nyíregyháza-Fradi mérkőzésen Fotó: NSO

Nyíregyháza-Fradi: Gomez volt a nyerőember

A második félidőben egymás után alakította ki a helyzeteit a Ferencváros, de a Szpari kapusa, Kovács Dávid többször is nagy védésekkel tartotta meccsben csapatát. A zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane a kimaradt lehetőségek láttán a kispad mellett őrjöngött. A 75. percben a hazaiak előtt adódott nagy lehetőség: Kovács Milán öt méterről, kapásból lőtt, de Dibusz Dénes hatalmas bravúrral védett. Az ír szakvezető azonban csak a 89. percben nyugodhatott meg, amikor Gómez az ötösön belülről a kapuba lőtt (1-3). A hosszabbításban már nem esett gól, így 3-1-es vendéggyőzelem született a Nyíregyháza-Fradi mérkőzésen.

Robbie Keane együttese ezzel a három ponttal átvette a vezetést a magyar bajnokságban, miután a Győri ETO kikapott Zalaegerszegen. A tabella harmadik helyén a DVSC áll.