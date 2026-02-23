Varga Barnabás utódja nem hagyta annyiban a dolgot, majd jött az új Tóth Alex

A hétfő esti MTK-FTC NB I-es meccsen szerezte meg első gólját a zöld-fehérek felnőtt csapatában Madarász Ádám, akit sokan – eddigi hasonló pályafutásuk miatt – az új Tóth Alexnek kiáltottak ki. A találkozón Franko Kovacevic is betalált, akit a klub másik nagy téli távozója, Varga Barnabás utódjának tartanak.

A Varga Barnabás utódjának tartott Franko Kovacevic lőtte az MTK-FTC örökrangadó első gólját Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

MTK-FTC 1-3

A mérkőzés első helyzete a Fradi előtt adódott, de Acolatse lövését Hegyi védte. A másik oldalon előbb Vitályos, majd Polievka próbálkozott, azonban kaput egyikük sem talált. A 25. percben ismét a vendégek veszélyeztettek, Szalai lövését viszont blokkolták a hazai védők. Tíz perccel később Kovacevic már megszerezte a vezetést a Ferencvárosnak, amikor egy kiugratást követő rossz felszabadítás után nem hagyta annyiban a dolgot, lecsapott a labdára, és elgurította azt a kapujából kifutó Hegyi mellett. Öt perccel az első félidő vége előtt egyenlíthetett volna az MTK, de Szépe fejese a kapu felé szállt.

A második félidőben hamar megduplázta előnyét az FTC: Acolatse tört be a tizenhatoson belülre és tekerte a hazai kapuba a labdát. Sőt, a 74. percben háromgólosra nőtt a különbség. Gruber lövését ugyan még védeni tudta Hegyi, de a kipattanóból a 19 éves Madarász Ádám megszerezte első találatát a Ferencváros felnőtt csapatában. Három perccel a vége előtt Jurek még szépített, de így is maradt a 3-1-es végeredmény a Ferencváros javára.

Robbie Keane vezetőedző csapata ezzel három pontra közelítette meg a listavezető ETO FC-t a magyar bajnokság tabelláján.