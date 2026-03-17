Megtelt a Dobó tér Egerben: fáklyákkal, üdvrivalgással fogadták Orbán Viktort - videó

Óriási siker az országjárás. Kaposvár után most Egerben is hatalmas tömeg várta Orbán Viktort.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 20:53
Nemzeti színű lobogókat, várostáblákat és fáklyákat a kezükben tartva várták az izgatott helybéliek a miniszterelnököt az egri Dobó téren. Orbán Viktor országjárására rengeteg fiatal és kisgyermekes család is kilátogatott, de a közönségben fellelhető volt jó pár szépkorú is. Egy kisfiú kiemelkedett a tömegből, ugyanis egy "Csak a Fidesz" feliratú zászlórajzot tartott a miniszterelnök felé, miközben körülötte az emberek végigskandálták a rendezvényt. Az egri békemenet hangulatát Dér Heni hangja alapozta meg, aki az Eddától Egy ez a tábor c. dalt adta elő.

Nagy sikert aratott Orbán Viktor országjárásának egri állomása is. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Egerben folytatódott Orbán Viktor országjárása

Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője, egyben a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is felszólalt az egri Békemeneten, ahol úgy fogalmazott: "jól néztünk ki két nappal ezelőtt Budapesten, az is jól állt nekünk, de ez az igazi, itt vagyunk itthon".

A lelkes tömeg valóban jól nézhetett ki a színpadról nézve, maga a miniszterelnök nem sokkal beszéde után közzé is tett egy videót a közösségi média platformján:

Beszéde alatt láthatóan a miniszterelnök is végig fesztelen hangulatban volt, rögtön az elején el is sütött egy viccet:

Látom a fáklyákat, nagyon szépek, így viszont nem nagyon lehet tapsolni. Bólintsanak, ha egyetértenek

- javasolta humorosan.

A miniszterelnök azért indult országjárásra, hogy az ország különböző pontjain újra szövetséget kössön az emberekkel. Hogy megüzenjék Brüsszelnek és Kijevnek, mindenkinek, aki be akar avatkozni a magyarországi választásokba: egyedül a magyarok fognak a saját sorsukról dönteni, hiába minden zsarolás és halálos fenyegetés. A fáklyák fénye, a világosság is egy üzenet: a fény mindig elűzi a sötétséget a világból.

Orbán Viktor a fiataloknak is üzent Egerből:

Keressetek társat, alapítsatok családot és szeressétek a hazátokat. Csak így tudjuk megvédeni a háborútól

- fogalmazott a kormányfő. 

 

