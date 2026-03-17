Fergeteges hangulat volt Egerben - ujjongás kísérte Orbán Viktor beszédét

Kaposvár után Eger is óriási sikert aratott, ugyanis az országjárás második állomásán Orbán Viktort óriási tömeg várta. A résztvevők égő fáklyákkal és nemzeti lobogókkal a kezükben várták a miniszterelnököt a Dobó téren, miután a belvárosban a délután folyamán Békemenetet tartottak. Az egri Békemenet hatalmas sikert aratott, Pajtók Gábor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, Kossuth Lajos látott utoljára ilyen menetet.

Győzni fogunk!

Folyamatos Viktor, Viktor! felkiáltással, remek hangulatban telt a miniszterelnök egri országjárása. Rengetegen látogattak ki családjukkal a békés eseményre, amit Orbán Viktor abból az apropóból hívott össze, hogy megújítsa a háborúellenes szövetséget a környékbeliekkel. Mint fogalmazott, szeret Egerben lenni, ha arra jár, abból mindig győzelem születik.

Dobó mellől csak győztes beszédet lehet mondani. Eger a győzelem szimbóluma

— fogalmazott a miniszterelnök, mire az emberek hangosan skandálni kezdték: Győzni fogunk, győzni fogunk!

Nem hagyjuk!

Az elmúlt évtizedekben Eger városa végre nemcsak vágyódhatott a fejlődés után, hanem elkezdhetett tenni is érte. Ahhoz azonban, hogy a régió továbbra is fejlődhessen, meg kell akadályozni, hogy az emberek pénzét Ukrajnába vigyék. Orbán Viktor ezért azt kérte a résztvevőktől, olyan pártra szavazzanak áprilisban, aki nem csak ki akar, hanem ki is tud maradni a háborúból. Aki nem egy külső hatalom fogott embere és akitől nem zsarolható ki a magyarok pénzét. A résztvevők erre újból hangos felkiáltásokkal válaszoltak:

Fúj, hazaáruló! Nem hagyjuk, nem hagyjuk!

— skandálták.

Beszéde végén a miniszterelnök megköszönte, hogy ennyi fiatal, családos és idős ember egyaránt kilátogatott, hogy ígéretet tegyenek egymás előtt: Magyarország jövőjéről a magyar emberek, nem Brüsszel és nem Kijev dönt - írta a Ripost.