Orbán Viktor az országjárás egri állomásán: Nyugat-Európa Ukrajna miatt szenved, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból

"Egerben is nagyot szólt a békemenet. Hamarosan kezdődik a nagygyűlés. 18 órától kövessétek itt élőben!" - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor. Az országjárás második állomása Eger, ahol hatalmas tömeg vonult át az Eszterházy térről a Dobó térre, ahol a miniszterelnök beszédét tartott.

Hatalmas tömeg gyűlt össze az egri békemenetre

Az országjárás második állomása Dér Heni hangjával kezdődött meg, aki egy óriási tömeg előtt énekelt.

Vágner Ákos polgármester: Ma Eger és a magyar kormány egy irányba húz

Az énekesnő után Vágner Ákos polgármester szólalt fel, beszédében kiemelte "Ma Eger és a magyar kormány egy irányba húz, és ennek eredményei vannak." Hozzátette, hogy a város rengeteg fejlesztésen ment keresztül, és még sok van tervben.

Ehhez biztos háttér kell. Ehhez biztos választás kell, és ezt a biztos hátteret Egerben Pajtók Gábor, Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP biztosítja. Ez a partnerség adja az erőt, amivel Eger stabilan fejlődhet.

- emelte ki.

A polgármester után felszólalt Horváth László országgyűlési képviselő, a drogkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Beszédében kiemelte, hogy Eger a bátorság, az elkötelezettség, a szabadság, a hit és az áldozatvállalás nemzeti emlékhelye volt, és marad is. Hozzátette, hogy a magyarok számára a legnehezebb időben sem a túlélés, hanem a megmaradás volt a cél. Azonban ez a megmaradás, már a kimaradást jelenti.

Ki kell maradnunk egy pusztító, értelmetlen és céltalan háborúból, amihez semmi közünk nincsen.

- tette hozzá.

A kormánybiztos kiemelte, hogy egyes ellenzéki, külföldről támogatott csoportok, mindenáron hatalomra akarnak törni, ennek érdekében pedig feladnák a magyar szuverenitást, és az elmúlt 16 év eredményeit.

Szabó Zsolt: A Fidesz a biztos választás

Szabó Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője elmondta, hogy 1848 mintájára ma is ki kell állni a szabadságért és az egyetértésért.

A Fidesz a biztos választás. Orbán Viktor az egyetlen ember, aki az országot békében el tudja vezetni a következő években.

- tette hozzá.