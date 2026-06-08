Csak barátaival osztozkodott az italokon a fiatal – másnap már az intenzív osztályon feküdt

Fertőzés miatt vesztette majdnem életét egy 19 éves fiatal lány, miután egy bulizós este után súlyos tünetek jelentkeztek nála. A lány a barátaival bulizott egy pénteken, majd a következő napokban állapota egyre rosszabbra fordult.

Majdnem a tinédzser életébe került egy bulizós este után összeszedett fertőzés

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Fertőzés lett egy átmulatott éjszakából

Majdnem meghalt egy brit tinédzser egy bulizós este után, ugyanis agyhártyagyulladást kapott. A 19 éves Lily Williamson a meningococcus B fertőzést kapta el, amely végül vérmérgezést okozott a tinilánynál, aki egy időre mozgásképtelenné vált.

A lány egy szórakozóhelyen töltötte az estét a barátai társaságában, ahol elmondása szerint másokkal is megosztotta az italokat. „Péntek este elmentem bulizni, és többekkel is ittunk egymás poharából, ami teljesen hétköznapi dolognak tűnt. Nem gondoltam bele, de nagy eséllyel ott fertőződtem meg” – mesélte.

A tünetek két nappal később jelentkeztek, március 24-én, a fiatalnak fájdalmai voltak, amelyet hirtelen magas láz követett. Az éjszaka folyamán folyamatosan hányt, emiatt édesanyja orvoshoz vitte, ahonnan mentővel vitték kórházba Lilyt, mert alig reagált. „A mentőben szeptikus sokkot kaptam, de ebből semmire sem emlékszem.”

Lily ezután nyolc napig intenzív osztályon feküdt, miközben édesanyjával közölték, hogy lánya nem biztos, hogy túléli a fertőzést. „Anyukám teljesen összeomlott. Azt mondta, amikor bekerültem, az orvosok sem tudták, fel fogok-e ébredni.” A kezelés során Lily több infúziót és antibiotikumot kapott. Húsvétvasárnapig maradt bent a kórházban, és csak védőfelszerelésben szabadott meglátogatni.

Lily azóta sem mert szórakozni

A leginkább aggasztó az volt, hogy a tünetek nem klasszikus tünetek voltak. „Az egész testem fájt, alig bírtam felállni, gyenge voltam, nem tudtam beszélni sem. Nem volt energiám semmire, és nem tudtam lehűteni magam. Szeretném, ha többen ismernék a tüneteket, mert könnyű azt hinni, hogy csak egy megfázás vagy influenza.”

A meningococcus B fertőzés súlyos szövődményeket okozhat: végtag-amputációhoz vezethet, sőt halláskárosodást vagy agyi sérülést okozhat. Lily korábban szeretett bulizni, de amióta elkapta a fertőzést, nem mert újra kikapcsolódni. „Azóta nem mentem sehova, mert félek. Régen imádtam eljárni, most inkább kerülöm.”