Függőleges Budapest: a város legkülönlegesebb liftjeinek nyomába eredtünk

Amikor belépünk egy budapesti társasházba, általában a lépcsőház szépsége vagy éppen lepusztultsága ragadja meg a figyelmünket. A legtöbben észre sem vesszük, hogy a sarokban ott áll egy több mint százéves műszaki emlék: a lift. Pedig Budapest valóságos felvonó-nagyhatalomnak számít. A Magyar Felvonó Szövetség adatai szerint Magyarországon körülbelül 30 900 személyfelvonó üzemel, és a szakemberek becslése szerint ennek akár a fele Budapesten található. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban több mint tízezer lift emeli nap mint nap az embereket a magasba.

Budapest legrégebbi liftje a Ferenc körút közelében található – egy társasházban Fotó: Bors

Budapest első személyliftje nem egy palotában vagy középületben, hanem egy fotóművész házában működött. Az 1870-es évek elején Klösz György, a magyar fotográfia egyik úttörője építtette be a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti lakó- és műteremházába a város első személyfelvonóját. A kor legmodernebb technológiájának számító, vízmeghajtású hidraulikus lift nemcsak kényelmi eszköz volt, hanem egyben látványosság is. Klösz emlékét ma emléktábla őrzi a Ferenciek tere metróállomás folyosóján és egykori házának falán.

A liftek története Budapesten valójában még korábban kezdődött. Az 1850-es évek végén épült meg a Duna-parton a kor egyik leglenyűgözőbb ipari létesítménye, az úgynevezett Elevátor-ház. Az ötven méter magas monstrum a mai Közraktárak helyén állt, és hatalmas gőzüzemű emelőszerkezeteivel a gabonaszállítás központja volt. A teherhajókból gépi elevátorok emelték ki a zsákokat, majd futószalagokon és további felvonókon keresztül jutottak a megfelelő silókba. A korabeli Budapest egyik legmodernebb technológiai csodájának számított.

A budapesti bérpaloták jelentős részében már az építéskor gondoltak a liftre. A századforduló idején a felvonó még státuszszimbólumnak számított. A tehetősebb polgárok számára épített házakban a lift ugyanolyan természetes része volt az épületnek, mint a díszes kapu vagy a márványlépcső. A Klotild-palotákban például már a megnyitáskor működtek liftek. Az 1902-ben elkészült épületek a korszak luxusát testesítették meg.