Na, ne! Ettől a sárga fűszertől lesz hófehéren ragyogó fogad!

Mindössze egyetlen fűszerre van szükséged, és máris látványosan világosabbá válhatnak a fogaid. Első hallásra talán abszurdnak hangzik, hiszen ki gondolná, hogy egy ennyire intenzív színű fűszer képes fehéren ragyogó fogakat eredményezni, a módszer azonban valóban működik. Most megmutatjuk az egyik legmeghökkentőbb otthoni fogfehérítő praktikát!

Hófehéren ragyogó fogak? Segít a kurkuma (Fotó: Freepik)

Sokat tehet a kurkuma a hófehéren ragyogó fogakért

Az Ázsiából származó élénk narancssárga kurkumáról már eddig is köztudott volt, hogy rendkívül hasznos növény. Kiváló gyulladáscsökkentő, erős antioxidáns, emellett támogatja a szívet, az idegeket és a máj egészségét. Az viszont sokak számára teljesen új információ, hogy a sárga fogak ellen is hatékony fegyver lehet.

Így működik a fogfehérítés otthon:

Először keverj össze egy teáskanál kurkumát egy fél teáskanál kókuszolajjal, majd dörzsöld át vele a fogaidat. Ezután hagyd rajta körülbelül 5 percig, és jó alaposan öblítsd ki a szádat. Végezetül pedig jöhet a rendes fogkrémes fogmosás. Már néhány nap elteltével szemmel látható lesz az eredmény.

Erre figyelj a használat során:

A kurkuma erős pigmentáltsága miatt könnyen elszínezheti a mosdókagylót, a kezet vagy akár a fogkefét is. A kókuszolajos-kurkumás keverék alkalmazásakor célszerű sötétebb színű fogkefét választani, a száj körüli bőrfelületet pedig ajánlott előzetesen kókuszolajjal bekenni, hogy elkerüld a sárgás elszíneződést.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy a kurkumás keveréket alaposan távolítsd el a fogaidról. Ha a fűszer nincs megfelelően eltávolítva, és sokáig a fogzománcon marad, akkor a fogorvosok szerint éppen az ellenkező hatást válthatja ki, mint amit valójában el szeretnél érni – figyelmeztet a Life.hu internetes portál.