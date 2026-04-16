Fogfehérítés finomságokkal: ezeket edd, ha ragyogó fogakat szeretnél!
Nem csak speciális fogkrém segíthet. Gasztrotippek a fogfehérítés jegyében!
Egy fogászati higiénikus, a közösségi médiában Avalane.r néven ismert szakember olyan ételeket mutatott be, amelyek természetes módon segítenek a fogfehérítésben, mindezt úgy, hogy közben javítják az általános egészségi állapotot is. Miközben arra buzdítja az embereket, hogy naponta kétszer mossanak fogat és használjanak fogselymet, a specialista szerint néhány egyszerű változtatás is javíthat a mosolyunkon, anélkül, hogy megterhelnénk a pénztárcánkat.
Fogfehérítés a hűtőből? Meglepő ételek segíthetnek rágószerveink ragyogásában
A fogászati higiénikus az almát, az epret, a zellert és a sajtot sorolta fel, amikkel természetesen világosíthatod a fogaidat. Mint mondja, a sajt magas kalciumtartalmának köszönhetően segíthet a fogak és a csontok erősítésében. Illetve a száj pH-értékének emelésével a fogszuvasodás és a fogak elszíneződésének csökkentésében is segíthet.
Emellett segíthet a káros baktériumok és a joghurtban található jótékony probiotikus baktériumok közötti egyensúly megteremtésében, sőt, az ételmaradékok és foltok eltávolításában is, különösen a keményebb sajtok, mint a parmezán, a romano és a gouda esetében.
Az alma és a zeller ropogós textúrája stimulálhatja a nyáltermelést, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a fogak fogszuvasodás elleni védelmében. Ugyanez mondható el a sárgarépáról és a diófélékről is. A fentiekkel a Colgate is egyetért, sőt hozzáteszi:
Mindegyikük segít a nyáltermelésben. Ezenkívül ezek a ropogós ételek kissé dörzsölő hatást gyakorolnak a fogakra, segítve a felületi foltok eltávolítását.
A Colgate ugyanakkor egy újabb élelmiszert is megemlített, amit érdemes felírni a bevásárlólistára, mégpedig az ananászt.
„A Clinical Oral Investigations folyóiratban megjelent tanulmány szerint a bromelain, az ananászban bőségesen található enzim segít eltávolítani a felületi foltokat és a fogkövet. Ismert továbbá, hogy csökkenti az ínygyulladás okozta tüneteket.”
Természetesen választhatunk vény nélkül kapható fogfehérítőt is, mely szintén a segítségünkre lehet. Ugyanakkor a megfelelő szájhigiénia, ezekkel az egyszerű étrendi és menüváltoztatásokkal kombinálva, igazán kiemeli majd ragyogó mosolyunkat.
A Colgate arra is buzdítja az embereket, hogy kerüljék vagy korlátozzák a kávé, a tea és a vörösbor fogyasztását, és megjegyzi, hogy az olyan ételek, mint a bogyós gyümölcsök, a tésztaszószok és a curryk is okozhatnak elszíneződést a fogakon – számolt be róla a Daily Star.
