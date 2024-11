Az emberek már évtizedek óta keresik a titok nyitját, hogy mit tehetnek érte, hogy hosszú ideig gyönyörű, egészséges és hófehér fogaik maradjanak. Most a LadBible szakértői stábja összeszedett pár kevésbé közismert tényt a fogtisztításról, specifikusan az elszíneződésekre kihegyezve.

Eláruljuk nektek a hófehér fogak titkát / Fotó: Pexels

A fogak sárgulásának első oka nem más, mint az öregedés. Bármennyire is szeretnél ellene küzdeni, a Didsbury Dental Practice szerint ez elkerülhetetlen. Hacsak nem folyamodik az ember fogfehérítéshez, alap esetben bármit tehetünk, nem fognak fehérek maradni a fogaink. A fogakat védő zománc ugyanis az idő múlásával elhasználódik, de az életmódunk terén tehetünk érte, hogy ez minél lassabban következzen be. Genetikailag vannak, akiknek kevésbé gyenge a zománca, és olyanok is léteznek, akik megnyerték a génállomány-lottót és meglehetősen későn válik csak szembetűnővé a fogsárgaság. De lássuk, hogy milyen életmódbeli dolgok befolyásoljak a fogak elszíneződését.

30 percnél korábban ne moss fogat étkezés után

Bár évtizedek óta azt mondják a fogorvosok, hogy érdemes minden étkezés után fogat mosni, a szakértők szerint ezt nem szabad közvetlenül az evés után csinálni, mert azzal csak rontunk a helyzeten, esetlegesen még mélyebbre tolhatjuk a fogak közé szorult ételmaradékokat.

Káros hatású ételek és italok

Léteznek bizonyos ételek, amik negatívan befolyásolják a fogak színét, nem áruluk el nagy titkot az alábbi felsorolással: teák, kávé és a savas italok.

A reggeli során az emberek általában cukros ételeket fogyasztanak, amik táplálékul szolgálnak a szájban tanyázó baktériumoknak, ezért érdemes reggeli előtt, és nem utána fogat mosni.

Szájhigiénia

A rendszeres fogmosás (legalább napi 2) és a fogselyem használata kulcsfontosságú, ezek kihagyása lepedék-lerakódáshoz vezethet, ami ismét károsíthatja a fogzománcot. Emellett a dohányzást is hanyagoljuk, ugyanis szívás közben a kátrány és a nikotin letapadhat, ami idővel szintén a fogak sárgulásához vezethet.