RETRO RÁDIÓ

Megsérült és kórházba került négy TEK-es, aki Orbán Viktor programján teljesített szolgálatot

Közleményt adott ki a Terrorelhárítási Központ.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 07:30
baleset Orbán Viktor TEK

A Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve feladatteljesítés közben balesetet szenvedett 2025. november 25-én – áll a Terrorelhárítási Központ közleményében.

Megsérült és kórházba került négy TEK-es, aki Orbán Viktor programján teljesített szolgálatot (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A gépjármű a Orbán Viktor zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor – az eddig rendelkezésre álló információk szerint – a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A gépjármű négy sérültjét kórházba szállították. A balesetben más gépjármű nem volt érintett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu