Megsérült és kórházba került négy TEK-es, aki Orbán Viktor programján teljesített szolgálatot
Közleményt adott ki a Terrorelhárítási Központ.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve feladatteljesítés közben balesetet szenvedett 2025. november 25-én – áll a Terrorelhárítási Központ közleményében.
A gépjármű a Orbán Viktor zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor – az eddig rendelkezésre álló információk szerint – a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A gépjármű négy sérültjét kórházba szállították. A balesetben más gépjármű nem volt érintett.
