Orbán Viktor leleplezte a baloldalt

Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el? Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét. Hát mindig ez volt. Csak két lehetőség van: vagy baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés