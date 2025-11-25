RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor leleplezte a baloldalt

A miniszterelnök a Tisza Párt adóemelése kapcsán foglalta össze a gondolatait.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 10:43
Módosítva: 2025.11.25. 17:14
Tisza Párt adóemelés Orbán Viktor

Így reagált Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke arra a kedd reggeli hírre, miszerint a Tisza Párt 1300 milliárdos megszorításra készül.

"orbán viktor"
Orbán Viktor: Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI

Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el? Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét. Hát mindig ez volt. Csak két lehetőség van: vagy baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés

– foglalta össze a kormányfő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu