Orbán Viktor leleplezte a baloldalt
A miniszterelnök a Tisza Párt adóemelése kapcsán foglalta össze a gondolatait.
Így reagált Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke arra a kedd reggeli hírre, miszerint a Tisza Párt 1300 milliárdos megszorításra készül.
Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van, ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el? Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét. Hát mindig ez volt. Csak két lehetőség van: vagy baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés
– foglalta össze a kormányfő.
