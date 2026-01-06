Orbán Viktor: újabb számlát adtak le az ukránok
Az ukrán gömböc enni kér.
Erős bejegyzéssel indította a napot Orbán Viktor kedd reggel. A kormányfő arról írt a Facebook-oldalán, hogy 800 milliárd dolláros számlát adtak le az ukránok. egyúttal emlékeztetett: a Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását.
„Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese. Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér.”
– írja a miniszterelnök. Majd így folytatja:
Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára. Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre