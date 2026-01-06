Orbán Viktor: újabb számlát adtak le az ukránok

Erős bejegyzéssel indította a napot Orbán Viktor kedd reggel. A kormányfő arról írt a Facebook-oldalán, hogy 800 milliárd dolláros számlát adtak le az ukránok. egyúttal emlékeztetett: a Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását.

Orbán Viktor közölte: 800 milliárd dolláros számlát adtak le az ukránok (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

„Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese. Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér.”

– írja a miniszterelnök. Majd így folytatja: