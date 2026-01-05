Izgalmas kérdések és válaszok Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdte az évet 2026. január 5-én. A miniszterelnök egy előzetes videóban elmondta, ötvennél is több médium jelentkezett be a sajtóeseményre, mely a kormányfő Facebook- és YouTube-csatornáján is élőben látható, illetve később visszanézhető.

(Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatón a kérdések megválaszolása előtt egy rövid összegzést tartott a mögöttünk álló esztendő kapcsán. A kormányfő elmondta, 2025-ben 82 kormány- és államfői találkozón, továbbá 25 csúcstalálkozón vett részt.

A kormányfő szerint 2025-ben lezárult egy korszak, amit ők csak liberális világrendnek neveznek. Ennek megvoltak a maga régi szabályai, de ezek már nem érvényesek. 2026 tehát már új szabályok szerint kell boldogulnia a magyaroknak is. Az új korszaknak több fontos kérdése is van. A háború és béke mellett az egyik legfontosabb kérdés a következő 10 évben az energia kérdése lesz. Ez a szuverenitás mellett a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése. Azok az országok, amelyek képesek lesznek ezen új iparágaknak megfelelő, olcsó energiaforrást biztosítani, azok nyertesei lehetnek ennek a korszaknak.

Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van – szögezte le Orbán Viktor.

Majd úgy folytatta, hogy a migrációs paktumot 2026 júniusa óta kellene alkalmaznunk, 23 ezer kérelem elbírálását kellene végrehajtani, migránstábor létrehozásával, és át kéne vennünk a nyugattól migránsokat. Ezzel kapcsolatban pedig leszögezte:

Egyetlen migránst sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen, és nem leszünk bevándorló ország!

Végül, a fejlődés tekintetében Orbán Viktor kijelentette: 2026-ban Magyarországon reális célkitűzés, hogy a gazdaságfejlesztési céljainkat ne adjuk fel.

Akkor lesz pénzed fejlesztésre, ha nem adod oda másoknak, vagyis mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának. Hadikölcsön adásában sem veszünk részt, a kölcsön szó átverés, tudjuk, hogy nem adják majd vissza, és katonákat és fegyvereket sem küldünk. És nem fogadjuk el a brüsszeli hadigazdaságra való átállást, mert az nem szolgálja az országok érdekét. Mi békegazdaságot építünk, ez ad lehetőséget a fejlődésre, ez a magyar út

– hangsúlyozta Magyarország miniszterelnöke, majd jelezte, olyan döntések lépnek hatályba, amelyek Nyugat-Európában ma elképzelhetetlenek.

Január elsejével befejezték a családtámogatások megduplázását, most 50 százalékkal emelték az adókedvezményeket. A 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentesek, csakúgy, mint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is. A minimálbér 11 százalékkal nőtt, megkezdődik egy vállalati adócsökkentési program, bevezetik a 14. havi nyugdíjat, kifizetik a hathavi fegyverpénzt, a tanárok átlagbérét megemelik, az igazságügyi dolgozóknak is meghirdettek egy béremelést. Meghirdetnek egy lakossági energiatárolási programot is: 2,5 millió forint támogatást lehet igényelni napelemre.

Orbán Viktor elmondta:

a kormány felfogása szerint az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek. Vagy a brüsszeli úton haladunk, amely megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, a béke útján haladunk, amely egy jobb életet teremt Magyarország számára.

Újságírói kérdésre Orbán Viktor a 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban azt mondta, a választók döntenek a mandátumokról, és arról, ki nyerjen.

Célunk, hogy a 2022-es választási eredményt megismételjük

– fogalmazott, hozzátéve, nem látja értelmét vitának olyan emberrel, aki nem szuverén.