Izgalmas kérdések és válaszok Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján
Ötvennél is több médium jelentkezett be a miniszterelnök sajtóeseményére.
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval kezdte az évet 2026. január 5-én. A miniszterelnök egy előzetes videóban elmondta, ötvennél is több médium jelentkezett be a sajtóeseményre, mely a kormányfő Facebook- és YouTube-csatornáján is élőben látható, illetve később visszanézhető.
Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatón a kérdések megválaszolása előtt egy rövid összegzést tartott a mögöttünk álló esztendő kapcsán. A kormányfő elmondta, 2025-ben 82 kormány- és államfői találkozón, továbbá 25 csúcstalálkozón vett részt.
A kormányfő szerint 2025-ben lezárult egy korszak, amit ők csak liberális világrendnek neveznek. Ennek megvoltak a maga régi szabályai, de ezek már nem érvényesek. 2026 tehát már új szabályok szerint kell boldogulnia a magyaroknak is. Az új korszaknak több fontos kérdése is van. A háború és béke mellett az egyik legfontosabb kérdés a következő 10 évben az energia kérdése lesz. Ez a szuverenitás mellett a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése. Azok az országok, amelyek képesek lesznek ezen új iparágaknak megfelelő, olcsó energiaforrást biztosítani, azok nyertesei lehetnek ennek a korszaknak.
Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van – szögezte le Orbán Viktor.
Majd úgy folytatta, hogy a migrációs paktumot 2026 júniusa óta kellene alkalmaznunk, 23 ezer kérelem elbírálását kellene végrehajtani, migránstábor létrehozásával, és át kéne vennünk a nyugattól migránsokat. Ezzel kapcsolatban pedig leszögezte:
Egyetlen migránst sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen, és nem leszünk bevándorló ország!
Végül, a fejlődés tekintetében Orbán Viktor kijelentette: 2026-ban Magyarországon reális célkitűzés, hogy a gazdaságfejlesztési céljainkat ne adjuk fel.
Akkor lesz pénzed fejlesztésre, ha nem adod oda másoknak, vagyis mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának. Hadikölcsön adásában sem veszünk részt, a kölcsön szó átverés, tudjuk, hogy nem adják majd vissza, és katonákat és fegyvereket sem küldünk. És nem fogadjuk el a brüsszeli hadigazdaságra való átállást, mert az nem szolgálja az országok érdekét. Mi békegazdaságot építünk, ez ad lehetőséget a fejlődésre, ez a magyar út
– hangsúlyozta Magyarország miniszterelnöke, majd jelezte, olyan döntések lépnek hatályba, amelyek Nyugat-Európában ma elképzelhetetlenek.
Január elsejével befejezték a családtámogatások megduplázását, most 50 százalékkal emelték az adókedvezményeket. A 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentesek, csakúgy, mint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is. A minimálbér 11 százalékkal nőtt, megkezdődik egy vállalati adócsökkentési program, bevezetik a 14. havi nyugdíjat, kifizetik a hathavi fegyverpénzt, a tanárok átlagbérét megemelik, az igazságügyi dolgozóknak is meghirdettek egy béremelést. Meghirdetnek egy lakossági energiatárolási programot is: 2,5 millió forint támogatást lehet igényelni napelemre.
Orbán Viktor elmondta:
a kormány felfogása szerint az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek. Vagy a brüsszeli úton haladunk, amely megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, a béke útján haladunk, amely egy jobb életet teremt Magyarország számára.
Újságírói kérdésre Orbán Viktor a 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban azt mondta, a választók döntenek a mandátumokról, és arról, ki nyerjen.
Célunk, hogy a 2022-es választási eredményt megismételjük
– fogalmazott, hozzátéve, nem látja értelmét vitának olyan emberrel, aki nem szuverén.
A Reuters újságírójának kérdését követően beszélt arról is, hogy Venezuela az új világ új megnyilvánulása, az egy új nyelv. Venezuelával együtt az USA képes a világ 40-50 százalékát ellenőrizni, ami befolyásolja az energia világpiaci árát. Az ország felügyeletével jobb világpiaci helyzet jöhet létre, és ez jó hír. Hozzátette, Magyarország szuverenitás terén jól áll, az elmúlt 4 évben a legisleresebb beruházási hullám érte el hazánkat, és ez várható a jövőben is. Trump megválasztása óta 13 beruházás jött létre, és ebben az évben továbbiak jönnek. Ez is mutatja, hogy Brüsszelen túl is van élet.
Az unió fontos, de ha beszorulnánk ebbe a blokkba, annak meginnánk a levét. Ezért érdemes másokkal is jó kapcsolatot ápolni, így Kínával, a törökökkel, az arab világgal vagy az oroszokkal. Nem akarunk semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, a szuverén külpolitika és energiapolitika fontos úgy, hogy az unión belül képzeljük el magunkat a NATO tagjaként. Magyarország magyar ország
– hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor az Indexnek azt mondta: a választásnak mindig van egy misztériuma. Több millió ember elmegy választani, abból kikerekedik valami. A kormányfő szerint tiszteletben kell tartani a tényt, hogy a választópolgárok döntenek. Ő veszített úgy választást, hogy mindenki azt mondta, nyerni fognak. A politikában a kínálat meghatározza a keresletet. Csak azok közül lehet választani, akik elindulnak. Az új korszakban, hogy helyt tudjunk állni, új döntéseket tudjunk hozni, ahhoz bizonyos képességekre lesz szükség. A kormányfő szerint ilyen a higgadtság, a nyugalom, a gyors áttekintőképesség, a döntésképesség, a tapasztalat, és a rutin. A következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Hozzátette: az Európai Tanács ülései mára átalakultak, ezek már haditanács-ülések.
Arról beszélnek, „hogyan győzzünk”, „hogyan nyerjük meg a háborút”. A miniszterelnök jelezte, egész Európában erősödnek a háborúellenes mozgalmak. Meglepő erővel törnek fel majd ezek a mozgalmak.
A Reuters felvetésére válaszolva a miniszterelnök azt mondta, reméli, hogy sikeresek lesznek az orosz-ukrán háború lezárásáért tett erőfeszítések. Ha ezek a törekvések sikerrel járnak és az orosz-amerikai elnök ez ügyben beszélni kíván, akkor Magyarország készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson az ilyesfajta tárgyalásoknak. Hozzátette: tavasszal lesznek olyan rendezvények Magyarországon, amelyek esélyt adnak arra, hogy magas pozícióban lévő amerikai politikus látogasson hazánkba – írja a Ripost.
Orbán Viktor a TV2-nek úgy nyilatkozott, hogy Brüsszelben megszületett a döntés a háborúról. Elmondják, hogy nem akarják elveszíteni a háborút, vissza akarják kapni a pénzüket, ehhez azonban az kell, hogy Ukrajna pártján legyőzzék Oroszországot. Háború már van, a kérdés az, hogy milyen gyorsan vonódik be Európa 100 százalékosan. A miniszterelnök szerint az első számú háborús uszító Európában Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, aki az uniós pártcsaládhoz tartozó tagjait rántja be a háborúba. A kormányfő megismételte, hogy a 2026-os választás az utolsó választás a háború előtt, a következő kormánynak kell majd döntenie a háború és béke kérdésében.
A brit The Spectator újságírójának kérdésére a miniszterelnök úgy reagált, hogy a bátorság Magyarországon erénynek számít, de mi vagyunk a Brexit kárvallottjai. Ezzel megbomlott a szuverenisták és a föderalisták közötti egyensúly. ha nem lett volna s Brexit, nem lennének olyan csaták, amelyek vannak. Így már nem lehet ellentartani. Ezért is halad háborús irányba az egész brüsszeli kóceráj.
Magyarország számára nem volna ez ésszerű döntés
– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki megjegyezte: nem kell kilépni, szétesik magától is az Európai Unió. Teljes káoszban van az EU. MInt mondta: a zöld-átmenetről mindenki tudta, hogy baj lesz, aztán most vissza kell lépni a meghozott döntésekből.
A Bloomberg felvetésére a kormányfő megerősítette, amíg a Fideszen belül nem találnak jobbat, addig ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Az elnöki rendszer bevezetéséről azt mondta, nem kívánja átadni a hatalmat Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, így továbbra is marad a jelenlegi rendszer.
A BBC provokatív kérdésére, azt válaszolta Orbán Viktor, hogy az egyetlen jó dolog, amit el tud mondani Magyar Péterrel kapcsolatban az, hogy elhagyta a Fideszt.
A Tisza Párt kiszivárgott megszorító terveiről tett fel kérdést a Mandiner munkatársa. Annak hitelességéről a miniszterelnök azt mondta, mindenki hallgasson a józan eszére.
Kármán András, a Tisza vezető gazdaságpolitikusa úgy gondolkodik, hogy az első számú célpont a választó, tőlük vesznek el pénzt adóemeléssel például. A másik gazdaságpolitika szerint nem elvenni kell a választóktól, ez a jobboldali gondolkodás. Az ellenzék gazdaságpolitikája a brüsszeli elvárások gyűjteménye, de ez így volt korábban is. Nyugdíjrendszer átalakítása, KKV-k sanyargatása, adóemelés, ezt ismerjük, minden brüsszeli dokumentumban benne van. És a kulcsmondat az, hogy ha bevallanák, elvesztenék a választást, ezért inkább nem mondják meg. Most minden úgy van, mint 2022-ben, ugyanazok az emberek, tanácsadók, szakemberek, és Bajnai Gordon is megjelent. Különbség, hogy orosz-ukrán háború van, és a Brüsszel pártiság háborúpártisággal egészült ki – fogalmazott Orbán Viktor.
