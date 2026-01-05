RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ezt képviseli a Tisza

Áprilisban választások lesznek Magyarországon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 07:31
Módosítva: 2026.01.05. 07:31
Orbán Viktor Tisza Párt választás

Nemzetközi sajtótájékoztatóval indítja a hetet Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, 11 órakor. A kormányfő azonban előtte még posztolt egy fontosat a Facebook-oldalán az idei választások kapcsán.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven. Az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van. Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést.
Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk. 
Az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára.
Ezzel szemben mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak. Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől.”

– írta hétfő reggel közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

 

