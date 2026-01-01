Orbán Viktor ezzel a három szóval üzent 2026-ra

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor 2025-öt egy évzáró interjúval búcsúztatta. A beszélgetésben fontos szerepet kapott a háború kérdése is.

Orbán Viktor ezt kívánta a magyaroknak 2026-ra Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Béke, béke, béke

A miniszterelnök pontban éjfélkor egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. A kormányfő ebben üzent a magyaroknak, akiknek ezt kívánja az idei évre.

Béke, béke, béke. Ezt kívánom 2026-ra. Boldog új évet!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.