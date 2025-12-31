Orbán Viktor szilveszteri évértékelője: 2026 a háborús döntés éve lesz

Orbán Viktor Szilveszter reggelén jelentette be, hogy évzáró-évnyitó interjút tart szerdán 13 órától.

Orbán Viktor évértékelő interjút ad 2025 szilveszterén (Forrás: Facebook)

2025 egy vízválasztó év volt

Ez egy fontos év volt, vízválasztó – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának adott évértékelő interjújában - írja a Magyar Nemzet.

A kormányfő emlékeztetett: amikor Donald Trump megnyerte a választást, arra lehetett építeni, hogy az amerikai elnök maga mellé sodorja az európaiakat és véget vet az ukrajnai háborúnak. Mi is erre építettük a terveinket, de nem ez történt – idézte fel Orbán Viktor. Hozzátette:

először fordult elő olyan, hogy az európaiak és az amerikaiak egy stratégiai jelentőségű ügyben ellentétes álláspontot képviselnek.

Magyarországra nézve ez azt jelentette, hogy dönteni kellett, hogy melyik oldalra állunk, az amerikai béketörekvéseket vagy a brüsszeli háborús terveket támogatjuk.

Orbán Viktor szerint a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

2026 a háborús döntés éve lesz

– húzta alá a miniszterelnök.

A tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.

Emlékeztetett: a magyaroknak teljes újratervezést kellett végrehajtania, amikor az európai hadigazdálkodással szemben az ország úgy döntött, hogy egy békegazdaság útvonalán halad.

Ebből következik a 11 százalékos béremelés, az otthonteremtési program, a 14. havi nyugdíj és az édesanyák szja-mentessége – sorolta Orbán Viktor. Kiemelte: a magyar gazdaság teljesítménye az értékteremtésre épül. Piacképes termékeink vannak. Az egyik piacunk az Európai Unió, azonban a hadigazdaságra való átállás veszteséget okoz a magyar gazdaságnak – mutatott rá a miniszterelnök. Emlékeztetett: éppen ezen veszteségek kiküszöbölésére hirdette meg a kormány a konnektivitás politikáját, amelynek lényege, hogy a magyar áruk, termékek minél több helyen piacot találjanak.

A kormányfő úgy látja, hogy a nyugati világ kettévált. Az Egyesült Államok mást csinál, mint az európaiak. A magyar kormány támogatja az Egyesült Államok békepárti politikáját. Orbán Viktor szerint ha az amerikaiaknak sikerülne megállapodni az oroszokkal, akkor kinyílna hazánk előtt az orosz piac.

A 2026-os év nagy kérdésének tekinti, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül békét tudnak-e kötni az oroszokkal.

Magyarország elég erős ahhoz, hogy ki tudjon maradni a háborúból – húzta alá. A kormányfő szerint Európában eldöntötték, hogy ők háborúba mennek. Az európai vezetők egyeztetései hadi tanácskozásokhoz hasonlítanak – számolt be az uniós csúcsokon szerzett tapasztalatairól. A kormányfő úgy véli, hogy az európai vezetők közel sétálnak a háborús szakadékhoz.

Hazánk a nyugati szövetségi rendszer része marad, nem akar abból kilépni

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: azt akarjuk, hogy értelmes döntések szülessenek. Célként jelölte meg, hogy Brüsszelben a békepárti erők jussanak hatalomra.



