Őrült, dilis szerelem: Ryan Gosling és Eva Mendes hosszú idő után újra együtt mutatkozott nyilvánosan

Nagyszerű pillanatoknak lehettek szemtanúi Jimmy Fallon közönsége, amikor a műsorban Ryan Gosling és Eva Mendes közel több, mint tíz év elteltével ismét együtt jelent meg nyilvánosan. Az 52 éves színésznő nem számított arra, hogy csatlakozik párjához, miközben a színfalak mögül nézte az interjút Ryannel és Jimmyvel.

Ryan Gosling és Eva Mendes hosszú idő után újra együtt mutatkoztak nyilvánosan Jimmy Fallon műsorában / Fotó: YouTube - The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Ryan Gosling és Eva Mendes vigyáznak a magánéletükre

Az interjú végeztével a 45 éves Ryan Gosling meglepetést szervezett párja, Eva Mendes a születésnapjára. A színész megkérte a közönséget, hogy énekeljenek Mendesnek. Amikor egy alkalmazott a színpadra kísérte az üzletasszonyt a kedveséhez.

A helyzet a következő: holnap talán a Hudson folyóban találsz majd rám

- jegyezte meg viccesen a színész.

A bájos színésznő csíkos kardigánban, széles szárú farmerben és John Lennon és Yoko Ono pólóban jelent meg. Majd megkérdezte, hogy „ezt a részt kivágják, ugye?” „Nem! Ma van a születésnapod” – vágta rá az 51 éves Jimmy.

Meglepetésnek a „Happy Birthday” című dal felvonulási zenekari előadását szánták, ami teljes mértékben Ryan ötlete volt. A színésznő több csókot is adott az színész arcára, és édesen fogták egymás kezét, miközben Jimmy Fallon lezárta a műsort.

A híresen visszahúzódó páros utoljára 2015-ben jelent meg együtt nyilvánosan az SXSW fesztiválon. Ezt megelőzően 2013-ban sétáltak együtt a vörös szőnyegen annál a filmnél, ahol egymásba szerettek és azóta is egy párt alkotnak.

Két közös gyermekük van; a 11 éves Esmeralda lányuk és a 9 éves Amada. A színésznő visszavonult a színészettől, hogy a gyerekeket nevelje.

Bár ő és Ryan az évek során többször is házassági pletykákat indítottak el, mivel Eva egy 2022-es interjúban például a Ryant „férjemként” említette, kapcsolatuk hivatalos státuszát azonban még nem erősítették meg nyilvánosan - írja a Page Six.

A teljes interjú és a meglepetés Ryan Goslinggal és Eva Mendesszel alább tekinthető meg: