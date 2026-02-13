Eva Mendes elárulta, féltékeny lett férje, Ryan Gosling egyik filmbeli partnerére

Eva Mendes nemrég elárulta, hogy férje melyik kollégája tette féltékennyé. A színésznek sokszor kellett más női főszereplőkkel dolgoznia, ezért nem meglepő, hogy valamelyik munkatársa féltékennyé tette a sztár feleségét.

Eva Mendes és Ryan Gosling 2011 óta alkot egy párt (Fotó: AFP)

Eva Mendes meglepő választ adott

A 45 éves Ryan Gosling hosszú filmográfiával büszkélkedhet, és olyan színésznőkkel játszott együtt, mint Margot Robbie, Emma Stone vagy Emily Blunt. Az 51 éves Mendes azonban elismerte, hogy egy animációs űrlény az, aki irigységet keltett benne a legújabb filmjében, A Hail Mary küldetésben.

Az Amazon MGM Studios sci-fi filmjében, amely március 20-án kerül a mozikba, dr. Grace-nek (Gosling) és egy Rocky nevű idegennek kommunikálniuk kell, hogy megmentsék bolygóikat a kihalástól, a küldetés végtelen hibalehetősége ellenére.

A héten Eva Mendes viccesen kommentet írt a filmet népszerűsítő egyik bejegyzés alá, az éles szemű rajongók pedig rögtön kiszúrták a színésznő hozzászólását.

Az egyetlen színésztársa, akire valaha féltékeny voltam… Rocky. Túl sok időt töltöttek együtt. Még gyűrűket is kaptak egymástól.

Bár szívesen mókáznak, a sztárpár kapcsolata minden pillanatban felhőtlennek tűnik. Eva Mendes és Ryan Gosling 2011-ben talált egymásra a Túl a fenyvesen című thriller forgatásán, és több mint tíz év együttlét után, 2022-ben házasodott össze.

Két lányuk született: az eleven, 11 éves Esmeralda és a bájos, kilencéves Amada. 2023-ban Ryan bevallotta, hogy soha nem tervezett családot, amíg meg nem ismerkedett Evával.

A pár gyakran hangsúlyozza, mennyire szereti egymást, és még a viccesebb hozzászólás is csak azt bizonyítja, hogy még egy kitalált űrlény sem állhat közéjük – írja a DailyMail.