„Apró testek feküdtek valamilyen asztalon” – megdöbbentő vallomást tett a NASA űrhajósa

Hihetetlen történet látott napvilágot. Egy egykori NASA-alkalmazott azt állítja, hogy a Challenger űrrepülőgép katasztrófájában elhunyt űrhajós idegenek holttestét látta a roswelli UFO-balesetben.

A NASA dolgozója elárulta, videó készült a földönkívüliekről (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Kitálalt a NASA embere, földönkívülieket láttak

Egy korábbi NASA- alkalmazott azt állította, hogy a Challenger űrsikló egyik űrhajósa felvételeket látott egy UFO-balesetben elpusztult idegenek holttestéről.

Negyven évvel ezelőtt, 1986. január 28-án sokan követték a Challenger űrsikló történelmi felbocsátását. A küldetés azonban tragédiába torkollott és meghibásodása miatt az űrhajó felrobbant az Atlanti-óceán felett. A balesetben mind a hét asztronauta életét vesztette.

Évekkel a tragédia után Clark McClelland, a NASA korábbi munkatársa azt állította, hogy néhai kollégája, a robbanásban meghalt Ellison S. Onizuka egyszer egy megdöbbentő történetet mesélt neki földönkívüliekről, miközben egy küldetésre készült.

McClelland, aki operátorként dolgozott a Space Shuttle programban, az „Egy űrhajós idegenekről szóló leleplezése” című cikkében számolt be Onizuka állításairól. McClelland felidézte, hogy a néhai kollégája az űrhajósképzés előtt néhány évvel „meglepő élményben részesült” a katonai kiképzés közben.

McClelland felidézte, hogy Onizuka és csoportja speciális kiképzés közben utasítást kaptak, hogy nézzenek meg egy filmet. A film sokkoló jeleneteket mutatott: egy orvosi vizsgálóhelyiséghez hasonló helyen apró, humanoid lények feküdtek asztalokon.

A kicsi, furcsa kinézetű lények humanoid alakúak voltak, és hasonlónak tűntek azokhoz, amelyeket az állítólagos szemtanúk a jól ismert roswelli lelőhelyen leírtak. Mindegyiküknek nagy feje, nagy szeme, vékony törzse, karja és lába volt. Nem tűntek földi eredetűnek

Onizuka szerint a videó valószínűleg a katonák reakcióit tesztelte, esetleg pszichológiai vizsgálat volt, és a NASA is figyelembe vehette ezt 1978-as űrhajós kiválasztása során. A film után a csoportot visszaküldték a feladataikhoz, anélkül, hogy megbeszélhették volna a látottakat – írja a RADAR.