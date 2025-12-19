Ez a magyar fejlesztésű jármű lépett először a Holdra, méghozzá 53 éve

1972. december 19-én vezették először a Pavlics Ferenc által fejlesztett holdjárót a Hold felszínén, amit 1971-ben, az Apollo-15 űrhajóval bocsátott fel a NASA. A holdautót Dave Scott űrhajós vezette. Összesen három utat tettek meg vele, mintegy 27,8 kilométer hosszan és 77 kiló kőzetet is gyűjtöttek a segítségével. Ez volt a világ legdrágább autója, főleg, hogy csak három napig működött. A holdautókból négy darab készült, közülük három ma is a Holdon van, a negyediket pedig a washingtoni Smithsonian Múzeumban állították ki.

Így néz ki a Pavlics féle holdjáró. Fotó: wikipédia

Mit tudott Pavlics holdjárója?

A Lunar Roving Vehicle (LRV) kidolgozásánál figyelembe vették a -160 és +125 fok közti hőingadozást, ezért a kerekek titánacélból készültek. A 3 m hosszú, 2 m széles kocsit összehajtva helyezték el a holdkomp alján. A súlya 200 kg volt. A jármű a Holdon kifordult a kompból, és „kicsomagolta” magát, ami 15 percig tartott. A jármű sebessége 16 km/óra volt. A kocsi 30 fokos emelkedőn is fel tudott kapaszkodni, a tájékozódást pedig egy giroszkópos navigációs berendezés segítette - olvasható a Wikipédián.

Ezen a napon szabadalmaztatták a atomreaktort is

Szilárd Leó és Enrico Fermi 1944. december 19-én nyújtotta be az atomreaktorra vonatkozó szabadalmi bejelentését az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalában. Szilárd 940-ben írta le az inhomogén térbeli elrendezésű urán-grafit reaktor-rendszert. 1942. december 2-án Fermi, Szilárd és munkatársai bemutatták az első nukleáris láncreakciót a Chicagói Egyetemen, a Stagg Field-i rögbi-stadion egyik lelátója alatt épült grafit reaktorblokkban. Végül 1944-ben pedig benyújtották a szabadalmukat, amiért 1955. május 17-én meg is kaptak, amit aztán az USA kormánya jelképes 1 dollárért vett meg tőlük.

130 éve alakult a Magyar Olimpiai Bizottság

Az 1881-ben létrejött Magyar Szent Korona Országainak Vöröskeresztes Egylete után a magyar Olimpiai Bizottság a második legidősebb hazai társadalmi egyesület, amely a Francia, a Görög, az Amerikai, a Német és az Ausztrál Olimpiai Bizottság után hatodiknak alakult meg 1895. december 19-én. Az Olimpiai Játékokat Előkészítő Magyar Bizottság megalakulásában Kemény Ferenc, egri reáliskolai igazgató elévülhetetlen érdemeket szerzett. A MOB első elnöke tehát Berzeviczy Albert volt.