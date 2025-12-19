Ez a magyar fejlesztésű jármű lépett először a Holdra, méghozzá 53 éve
1972-ben egy magyar fejlesztésű holdautó landolt az égitest felszínén, amit a mai napig meg lehet nézni egy amerikai múzeumban. Mutatjuk, hogy néz ki a Hold felszínén is cirkált jármű!
1972. december 19-én vezették először a Pavlics Ferenc által fejlesztett holdjárót a Hold felszínén, amit 1971-ben, az Apollo-15 űrhajóval bocsátott fel a NASA. A holdautót Dave Scott űrhajós vezette. Összesen három utat tettek meg vele, mintegy 27,8 kilométer hosszan és 77 kiló kőzetet is gyűjtöttek a segítségével. Ez volt a világ legdrágább autója, főleg, hogy csak három napig működött. A holdautókból négy darab készült, közülük három ma is a Holdon van, a negyediket pedig a washingtoni Smithsonian Múzeumban állították ki.
Mit tudott Pavlics holdjárója?
A Lunar Roving Vehicle (LRV) kidolgozásánál figyelembe vették a -160 és +125 fok közti hőingadozást, ezért a kerekek titánacélból készültek. A 3 m hosszú, 2 m széles kocsit összehajtva helyezték el a holdkomp alján. A súlya 200 kg volt. A jármű a Holdon kifordult a kompból, és „kicsomagolta” magát, ami 15 percig tartott. A jármű sebessége 16 km/óra volt. A kocsi 30 fokos emelkedőn is fel tudott kapaszkodni, a tájékozódást pedig egy giroszkópos navigációs berendezés segítette - olvasható a Wikipédián.
Ezen a napon szabadalmaztatták a atomreaktort is
Szilárd Leó és Enrico Fermi 1944. december 19-én nyújtotta be az atomreaktorra vonatkozó szabadalmi bejelentését az Amerikai Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalában. Szilárd 940-ben írta le az inhomogén térbeli elrendezésű urán-grafit reaktor-rendszert. 1942. december 2-án Fermi, Szilárd és munkatársai bemutatták az első nukleáris láncreakciót a Chicagói Egyetemen, a Stagg Field-i rögbi-stadion egyik lelátója alatt épült grafit reaktorblokkban. Végül 1944-ben pedig benyújtották a szabadalmukat, amiért 1955. május 17-én meg is kaptak, amit aztán az USA kormánya jelképes 1 dollárért vett meg tőlük.
130 éve alakult a Magyar Olimpiai Bizottság
Az 1881-ben létrejött Magyar Szent Korona Országainak Vöröskeresztes Egylete után a magyar Olimpiai Bizottság a második legidősebb hazai társadalmi egyesület, amely a Francia, a Görög, az Amerikai, a Német és az Ausztrál Olimpiai Bizottság után hatodiknak alakult meg 1895. december 19-én. Az Olimpiai Játékokat Előkészítő Magyar Bizottság megalakulásában Kemény Ferenc, egri reáliskolai igazgató elévülhetetlen érdemeket szerzett. A MOB első elnöke tehát Berzeviczy Albert volt.
Három helyen tar ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-18:00 óra között a KÖKI Terminál utcaszintjén (1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Marad a borús idő a hétvégén is
A koponyeg.hu szerint pénteken borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Délen kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan gyenge eső, szitálás, néhol akár ónos szitálás is kialakulhat. Délután általában 3–12 fok valószínű. Szombaton túlnyomóan borult, párás, ködös időre számíthatunk, csak kis területen lehetnek átmeneti szakadozások. 3–10 fok várható, nem lesz változás a hőmérsékletben. Vasárnap általában erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű. Elszórtan szitálás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat. A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé melegszik a levegő
Itt közlekednek majd a fényflotta tagjai a hétvégén
- A 77-es fénytrolibusz december 19., péntek üzemkezdettől – üzemzárásig jár majd.
- A 133E vonalán a Mikulásbusz szintén december 19., pénteken üzemkezdettől – üzemzárásig.
- A 47-es fényvillamos ugyancsak pénteken 16:04-től – 20:50-ig jár majd.
- A 72-es vonalán a fénytrolibusz december 20., szombat üzemkezdettől - december 21., vasárnap üzemzárásig jár majd.
- A 139-es vonalán a Mikulásbusz jár majd december 20., szombat üzemkezdettől – üzemzárásig.
- A 42-es vonalán pedig a fényvillamos december 20., szombat 16:01-től – 21:12-ig.
- Vasárnap aztán a 276E vonalán közlekedik majd a Mikulásbusz, üzemkezdettől – üzemzárásig.
- Illetve a 14-es vonalán jár majd a fényvillamos is vasárnap 16:09-től – 21:45-ig.
Csodaváró betlehemes lesz a Müpában
A várakozás izgalmát idézi meg december 19. és 29. között a Magyar Állami Népi Együttes a Müpa színpadán. Csodaváró betlehemes című előadásuk hol bohókás, hol szívmelengető pillanatokon keresztül számol vissza a kis Jézus születésének éjszakájáig. Az örömteli időszak népi hagyományokból eredő játékoknak, keresztény tradícióknak és felemelő meséknek köszönhetően elevenedik meg, amiből nem hiányozhat a táltos paripa és egy táncra perdülő hóember sem. Az előadás részletei itt találhatók.
Szombaton a Diótörőt lehet majd megnézni a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban
Élő szimfonikus zene, kortárs tánc és lélegzetelállító vizuális világ – december 20-án nagyszabású produkció keretein belül elevenedik meg a kultikus Diótörő a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. A Duna Szimfonikus Zenekar és a Székesfehérvári Balett Társulat koprodukciója mesés szórakozást ígér. Az esemény részletei itt olvashatók.
Adventi koncert is lesz szombaton a Fény utcai piacon
December 20-án a Fény utcai piacot bezengik a közösségi zongora mellett felcsendülő dallamok, nekünk pedig nem érdemes habozni – lépjünk ki a vásárlási forgatagból, álljunk meg egy pillanatra és adjuk át magunkat a felejthetetlen zenei élménynek, ami garantáltan elhozza az ünnepi hangulatot. A koncertről itt lehet többet megtudni.
Vasárnap lesz a téli napforduló
Idén december 21-re esik az a nap, amikor a legalacsonyabban jár majd a Nap az égbolton, egyúttal ekkor lesz a legrövidebb a nappali órák száma is: alig haladja majd meg a 8 órát. Ekkortól kezdve azonban fokozatosan meghosszabbodnak majd a nappalok.
Klasszikus karácsonyi koncert lesz a Budapest Kongresszusi Központban
A Danubia Zenekar ad karácsonyi koncertet december 21-én a Budapest Kongresszusi Központban. Mozart és Csajkovszkij művei mellett még a Reszkessetek, betörők! ikonikus betétdala és a Danubia és a Máltai Szimfónia Közös hang ösztöndíjprogramjának résztvevőiből formálódott Gypsy JamMal „lélekátömlesztő” muzsikája is felcsendül majd, a szívmelengető koncertélményhez pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkara és a Góbi Rita Társulat táncosai is hozzájárulnak-olvasható az esemény leírásában.
Családi kézműves program is lesz a Várkertben
10:00 és 15:00 óra között az Ybl Miklós téri 4. rendezvényterem aulájában várják majd a kicsiket és a nagyokat interaktív- és kézműves foglalkozásokkal. Az eseményre a belépés díjmentes. További információk a családi napról itt találhatók.
A Fő utcai Szent Ferenc sebei templomban is lesz koncert
December 21-én, vasárnap 19:00 órakor várják mindazokat, akik szívesen hangolódnának közösen az ünnepre. Az idén negyedik alkalommal megrendezett adventi koncert különlegessége, hogy először lép színpadra Aetheria néven a három művész: Bucsi Annamária (szoprán), Szűcs István (tenor) és Elischer Balázs (orgona), mint egységes formáció.
