RETRO RÁDIÓ

Három csillagjegy borzalmas év elé néz – Életük minden területén kudarc érheti őket

Április és november között balszerencsés időszakra számíthatnak ezek a csillagjegyek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 19:00
csillagjegy 2026 asztrológia

A Ketu a védikus asztrológiában egy úgynevezett árnyékbolygó: a Hold pályájának egyik metszéspontja a Föld Nap körüli keringési síkjával. Fizikai értelemben nem létezik, az asztrológiában mégis önálló szereplőként kezelik, főként a védikus hagyományban. Az indiai asztrológia szerint 2026-ban Ketu különösen fontos mozgásba kezd. Az év során háromszor is jegyet vált, de a kulcsdátum március 29. lesz. Ez az időszak három csillagjegy számára lehet kifejezetten megterhelő: a Bikának, az Oroszlánnak és a Halaknak.

Április és november között balszerencsés időszakra számíthatnak ezek a csillagjegyek.
Április és november között balszerencsés időszakra számíthatnak ezek a csillagjegyek
 Fotó: Freepik/Illusztráció

Megrázó tavasz vár 3 csillagjegyre

Bika

Pénzügyi és munkahelyi nehézségre számíts. Fokozott stressz, rossz döntésekből fakadó veszteségek állnak csillagjaidban 2026 tavaszától. A asztrológusok óvatosságot javasolnak, különösen a pénz terén. Április és november között kerüld a kölcsönadást, hitelfelvételt és minden kockázatos vállalkozást.

Oroszlán

A karrier és az üzleti élet területén problémáid adódhatnak. Hirtelen érkezhetnek munkahelyi gondok, veszteségek, elhúzódó ügyek és partneri konfliktusok. Ezzel összefüggésben jósolnak neked a csillagok erre a balszerencsés időszakra egészségügyi kockázatokat és párkapcsolati csalódásokat is. 

Halak

Áprilistól novemberig sorozatos csalódások, kudarcélmények és rossz hírek érkezhetnek, különösen akkor, ha kapkodva döntesz. A hangsúly ebben az időszakban az óvatosságon és megfontoltságon lesz! Állj meg egy pillanatra, és gondold át, mit teszel, mielőtt bármibe belevágsz.

A bolygóállások energiát és lehetőségeket mutatnak meg neked. Ne pánikolj, ha rossz híreket jósolnak neked a csillagok, mindig rajtad áll, hogy egy döntésnél jobbra vagy balra indulsz el!

(via)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu