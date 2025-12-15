Három csillagjegy borzalmas év elé néz – Életük minden területén kudarc érheti őket

A Ketu a védikus asztrológiában egy úgynevezett árnyékbolygó: a Hold pályájának egyik metszéspontja a Föld Nap körüli keringési síkjával. Fizikai értelemben nem létezik, az asztrológiában mégis önálló szereplőként kezelik, főként a védikus hagyományban. Az indiai asztrológia szerint 2026-ban Ketu különösen fontos mozgásba kezd. Az év során háromszor is jegyet vált, de a kulcsdátum március 29. lesz. Ez az időszak három csillagjegy számára lehet kifejezetten megterhelő: a Bikának, az Oroszlánnak és a Halaknak.

Április és november között balszerencsés időszakra számíthatnak ezek a csillagjegyek

Megrázó tavasz vár 3 csillagjegyre

Bika

Pénzügyi és munkahelyi nehézségre számíts. Fokozott stressz, rossz döntésekből fakadó veszteségek állnak csillagjaidban 2026 tavaszától. A asztrológusok óvatosságot javasolnak, különösen a pénz terén. Április és november között kerüld a kölcsönadást, hitelfelvételt és minden kockázatos vállalkozást.

Oroszlán

A karrier és az üzleti élet területén problémáid adódhatnak. Hirtelen érkezhetnek munkahelyi gondok, veszteségek, elhúzódó ügyek és partneri konfliktusok. Ezzel összefüggésben jósolnak neked a csillagok erre a balszerencsés időszakra egészségügyi kockázatokat és párkapcsolati csalódásokat is.

Halak

Áprilistól novemberig sorozatos csalódások, kudarcélmények és rossz hírek érkezhetnek, különösen akkor, ha kapkodva döntesz. A hangsúly ebben az időszakban az óvatosságon és megfontoltságon lesz! Állj meg egy pillanatra, és gondold át, mit teszel, mielőtt bármibe belevágsz.

A bolygóállások energiát és lehetőségeket mutatnak meg neked. Ne pánikolj, ha rossz híreket jósolnak neked a csillagok, mindig rajtad áll, hogy egy döntésnél jobbra vagy balra indulsz el!

