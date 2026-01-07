Lakossági parkolás Budapesten: idén többet kell fizetni, de kevesebb a hely

Az éves lakossági parkolás a hetedik és a nyolcadik kerületben gyakorlatilag arról szól, hogy egyre több pénzt kérnek egyre kevesebb helyért. A hivatalos indoklás ugyanaz: forgalomcsillapítás, zöldítés, élhetőbb város. A valóság viszont sok lakó szerint egészen más: fizess, de ne számíts semmire.

A lakossági parkolást mindig év elején kell kifizetni Fotó: Gáll Regina / Metropol

Idéntől egyre több kerület különbséget tesz a között, ki mikor épült lakásban él. Magyarán: ha valaki új építésű házba költözött, máris mélyebben kell a zsebébe nyúlnia.A XIII. kerületben például az új lakások tulajdonosai évi akár 80 ezer forinttal többet fizetnek, mint a régi bérházakban élők. Zónától függően az éves parkolás 60–120 ezer forint, két autó esetén pedig akár 240 ezer forint is lehet.

Sokan felteszik a kérdést: miért büntetik azokat, akik új lakásba költöztek, miközben a parkolóhelyek száma nem nőtt, hanem csökkent. Ez az elv szerint működik a díjszabás Józsefvárosban is.

A nyolcadik kerületiek szerint különösen cinikus a helyzet. A korábban a józsefvárosiak ingyen parkolhattak, mára viszont súlyos tízezreket kérnek el tőlük, úgy, hogy közben tucatjával szüntetik meg a parkolóhelyeket.

Pikó András vezetése alatt előbb fizetőssé tették a lakossági parkolást, majd elindultak a járdafelszabadítási és forgalomcsillapítási programok, amiknek a következtében csökkentek a parkolóhelyek. A Palotanegyedben egész utcákban tűntek el az autók helyei, máshol virágládák, pollerek és új forgalmi rendek zárják el az utakat.

Az eredmény:

• régi lakásoknál is évi 30–72 ezer forint

• új építésű házaknál akár 150 ezer forint autóként

• két autó esetén 300 ezer forintos éves számla

Mindezért semmilyen garancia nincs, hogy az ember a saját háza közelében meg tud állni.

Ilyen időben még nehezebb a parkolóhely vadászat a belvárosban Fotó: Metropol

Lakossági parkolás Erzsébetvárosban: a bulinegyed fontosabb, mint a lakók

A VII. kerületben közben tovább terjeszkedik a bulinegyed, és ezt egyre inkább a helyiek fizetik meg. Az új szabályok szerint:

• az első autó: 36 000 Ft + adminisztráció

• a második autó: 72 000 Ft + adminisztráció

• megszűntek a környezetvédelmi kedvezmények