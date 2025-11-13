Ingatlanadót vezet be Niedermüller Péter a VII. kerületben

Újabb döbbenetes terv szivárgott ki, kiderült ugyanis, hogy Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere bevezeti az ingatlanadót a kerületben. Erről Radics Béla számolt be a közösségi médiában. Szerinte Niedermüller húzása egészen példátlan, "a legelvetemültebb tiszás elképzelések között szereplő brutális ingatlanadó elképzelést valósítja meg". Radics szerint Nidermüller már tönkre vágta a VII. kerületet, de úgy tűnik tudja még fokozni a bulinegyed lakóinak sanyargatását.

Niedermüller Péter 2019 óta vezeti a kerületet. Azóta számtalan intézkedést hozott a bulinegyedben, ami nem a lakók érdekét képviseli.

Fotó: MTI

Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja számolt be arról, hogy őt is elérte a hír, miszerint a VII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter ingatlanadót akar bevezetni a kerületben.

A baloldal ismét a lakástulajdonosokat, a családokat sarcolná meg, miközben a magyar kormány otthonteremtési programmal, 3 százalékos fix lakáshitellel és adócsökkentésekkel segíti a magyar embereket. Tehát a magyar kormány ad, a baloldal elvesz

— fogalmazott Radics.

Videójában felelevenítette a bulinegyed körüli balhét is.

"Niedermüllerék végleg a bulibárók oldalára álltak"

Nemrég Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal leszavazta, hogy a sétálóutcákban éjfélkor bezárjanak a vendéglátóegységek.

Niedermüller, Karácsony és a Tisza ahelyett, hogy az itt élő emberek kérését meghallgatnák, kizárólag a legnagyobb bulibárók érdekeit figyelembe véve, idén nyáron sétálóutcákat alakítottak ki Erzsébetvárosban, ami csak olaj volt a tűzre. A sétálóutcákban még nagyobb lett a kosz, a zaj és a káosz. A problémát a gyökerénél kell kezelni, ezért kértük, hogy a sétálóutcákban vezessük be az egységes éjféli zárórát, amit Niedermüller és a baloldali képviselők leszavaztak

— írta az Erzsébetváros Fidesz a Facebookon.

Ezzel a húzással Nidermüllerék végleg a kocsmalobbi oldalára álltak, a helyieknek pedig teljesen hátat fordítottak. Különösen visszás ez annak a fényében, hogy 2019-ben Niedermüller még a bulinegyed rendbetételével kampányolt.

Korábban nagy port kavart az a húzásuk is, amikor az Akácos udvart, ami korábban idősek otthonaként működött átjátszották a környékbeli bulibárók kezére, így az intézmény helyén ma már kocsma működik.