Ingatlanadót vezet be Niedermüller Péter a VII. kerületben

Számtalan merész húzása volt Niedermüller Péternek, amióta 2019-ben átvette a VII. kerület vezetését. A polgármester parkolókat szüntetett meg, épületeket játszott át a bulibárók kezére, most pedig azzal borzolja a kedélyeket, hogy ingatlanadót akar kivetni az erzsébetvárosiakra. Közben a bulinegyed körüli balhé tovább dagad.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 19:05
Niedermüller Péter Erzsébetváros ingatlanadó bulinegyed

Újabb döbbenetes terv szivárgott ki, kiderült ugyanis, hogy Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere bevezeti az ingatlanadót a kerületben. Erről Radics Béla számolt be a közösségi médiában. Szerinte Niedermüller húzása egészen példátlan, "a legelvetemültebb tiszás elképzelések között szereplő brutális ingatlanadó elképzelést valósítja meg". Radics szerint Nidermüller már tönkre vágta a VII. kerületet, de úgy tűnik tudja még fokozni a bulinegyed lakóinak sanyargatását.

Niedermüller Péter 2019 óta vezeti a bulinegyedet.
Niedermüller Péter 2019 óta vezeti a kerületet. Azóta számtalan intézkedést hozott a bulinegyedben, ami nem a lakók érdekét képviseli.
 Fotó: MTI

Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja számolt be arról, hogy őt is elérte a hír, miszerint a VII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter ingatlanadót akar bevezetni a kerületben.

A baloldal ismét a lakástulajdonosokat, a családokat sarcolná meg, miközben a magyar kormány otthonteremtési programmal, 3 százalékos fix lakáshitellel és adócsökkentésekkel segíti a magyar embereket. Tehát a magyar kormány ad, a baloldal elvesz

— fogalmazott Radics.

Videójában felelevenítette a bulinegyed körüli balhét is. 

 

"Niedermüllerék végleg a bulibárók oldalára álltak"

Nemrég Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal leszavazta, hogy a sétálóutcákban éjfélkor bezárjanak a vendéglátóegységek. 

Niedermüller, Karácsony és a Tisza ahelyett, hogy az itt élő emberek kérését meghallgatnák, kizárólag a legnagyobb bulibárók érdekeit figyelembe véve, idén nyáron sétálóutcákat alakítottak ki Erzsébetvárosban, ami csak olaj volt a tűzre. A sétálóutcákban még nagyobb lett a kosz, a zaj és a káosz. A problémát a gyökerénél kell kezelni, ezért kértük, hogy a sétálóutcákban vezessük be az egységes éjféli zárórát, amit Niedermüller és a baloldali képviselők leszavaztak

— írta az Erzsébetváros Fidesz a Facebookon.

Ezzel a húzással Nidermüllerék végleg a kocsmalobbi oldalára álltak, a helyieknek pedig teljesen hátat fordítottak. Különösen visszás ez annak a fényében, hogy 2019-ben Niedermüller még a bulinegyed rendbetételével kampányolt. 

Korábban nagy port kavart az a húzásuk is, amikor az Akácos udvart, ami korábban idősek otthonaként működött átjátszották a környékbeli bulibárók kezére, így az intézmény helyén ma már kocsma működik.

Erzsébetváros a bulibárók birodalma lett, az utcákon állandó a kosz és a szemét
Erzsébetváros a bulibárók birodalma lett, az utcákon állandó a kosz és a szemét
Fotó: Facebook

A bulinegyed lakóinak koszban, közlekedési káoszban és állandó zajban kell élniük

A VII. kerület bulinegyeddé válása nem csak azzal jár együtt, hogy állandó az éjszakába nyúló dübörgő zaj, hanem azzal is, hogy a kerület brutális módon eligénytelenedett. Bármerre nézünk koszt, szemetet és emberi ürüléket látunk. Erzsébetváros lakóinak ilyen körülmények között kell élniük.

A kerület vezetése azzal érvelt, hogy "valóban van egy-két csikk, de ennyi". 

A tarthatatlan helyzetet a zsidó hitközösség is megelégelte. Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazást kezdeményeztek, hogy Belső-Erzsébetváros, vagyis a bulinegyed váljon le a VII. kerületről és csatlakozzon inkább valamelyik környező kerületre. Niedermüllerék végül leszavazták a kezdeményezést.

 

Kevesebb parkoló, drágábban

Hogy a jelenlegi kerületi vezetés mennyire nem a helyi lakosok érdekeit nézi, arra számtalan példát lehetne hozni. Májusban még az borzolta a kedélyeket, hogy folyamatosan parkolókat szüntetnek meg, illetve brutális árakat kell megfizetniük. A Síp utcai parkolók megszüntetésénél az indoklás az volt, hogy "így jobban elférnek a gyalogosok a járdán".

Mint arról korábban beszámoltunk, a Dohány utcában is eltűnt a parkolósáv, azért, hogy biciklisávot alakítsanak ki helyette. A Nefelejcs utcában a troli miatt szűkítettek, ott is kevesebb lett a megállásra alkalmas terület, illetve a Wesselényi és Akácfa utcákban a szálka parkolás helyett már csak párhuzamosra van lehetőség.

Fizetünk 38 ezer forintot évente a lakossági parkolásért, és mit kapunk cserébe? Semmit

 – mondta egy helyi lakos.

 

