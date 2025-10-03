Radics Béla: Folytatódik a bulikartell botrány!

Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja, az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke erős bejegyzéssel és fotókkal jelentkezett közösségi oldalán.

Radics Béla: „Lakók helyett kocsmalobbi. Közösségi tér helyett drogos gócpont. Ez várja ma Erzsébetváros idős polgárait.” (Fotó: Mediaworks)

Folytatódik a bulikartell botrány! Karosszékek helyett söröshordók. Lakók helyett kocsmalobbi. Közösségi tér helyett drogos gócpont. Ez várja ma Erzsébetváros idős polgárait.

– írja Radics Béla, aki hozzáteszi: a botrány kirobbanása után az erzsébetvárosi Fidesz–KDNP képviselői azonnali bejárást kértek az Akácos udvarban, ahol korábban az Idősek Klubja működött. Megjegyzi, az általa a Facebookon közzétett fotók ott készültek, alig 24 órával a döntést követően.

„Jól látszik, hogy a helyet a bulibárók már rég berendezték. Ez bizony nem hirtelen ötlet volt, hanem előre kitervelt üzlet volt.

Az emberek felháborodtak, majd Niedermüller bement az ATV-be. Képes volt «kulturális és gasztronómiai komplexumról» beszélni. Na ne vicceljünk már! Kit néz hülyének? A képek magukért beszélnek. Diszkópápa úr, ezt mifelénk úgy hívják, hogy KOCSMA! Még egyszer: K O C S M A ! ! !” – írja Radics Béla.

Joggal merül fel a kérdés a politikusban: Mi ez a lobbi? És hogyan jutottunk idáig?

Mindezekre ő maga adja meg a választ: „Úgy, hogy Niedermüller Péter kecskére bízta a káposztát: kiszervezte az éjféli záróra alóli felmentések jogát maguknak a bulibáróknak. Magyarul: a kocsmalobbi dönthet arról, hogy meddig tarthat nyitva a saját kocsmája. Ezt hívják kartellnak. Erre találtak ki egy egyesületet. Igen, ez a valóság! Közös Erzsébetvárosért Egyesület! Ez volt az igazi alapja a bulikartellnek, az önkormányzat szentesítette a lobbisták önérdekét. Szembeköpve magát, saját korábbi ígéreteit és az itt élőket. Na, de ki asszisztál mindehhez? Niedermüller Péter, a diszkópápa, aki 2019-ben még a bulinegyed «rendberakásával» kampányolt, mára pedig maga lett a kartell legnagyobb szponzora. A Tisza Párt és Vitézy Dávid, akik rendre átnyomják a bulibáróknak kedvező javaslatokat, miközben az erzsébetvárosiak életminősége romokban. A Tisza Párt képviselője dedikáltan alkalmazottja is (!) volt a bulilobbinak, sőt. Facebookon a legrosszabbnak (!) nevezte az erzsébetvárosi lakókat, akikre elvileg felesküdött. Vitézy meg… a Don!

Elég csak a «sétálóutcásításra» gondolni: parkolóhelyek eltűntek, káosz maradt, jöhetnek a teraszok és a nagyobb vendégkapacitás minden vendéglátóipari nagyvállalkozónak! Lakókkal valaki beszélt amúgy? Megkérdezték őket? SENKI! Én kimondom: ezeket keresztbe lenyelték a bulibárók!”

– írja Radics Béla.