A VEKE szerint Vitézy saját magát és a haverját védi a busztüzek ügyében

"De mitől pánikolt be Vitézy Dávid?" - teszi fel a kérdést a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a Facebook-posztjában. Az elmúlt napokban tapasztalt budapesti buszkatasztrófák kapcsán a VEKE felidézi, hogy Vitézy teljes erőből beleszállt a Fideszbe és a kormányba, mondván, miattuk gyulladnak ki a buszok.

Vitézy Dávid a kormányra mutogat, miközben bizottsági elnökként ő maga a felelős mindenért, ami a főváros közlekedésében történik Fotó: Hatlaczki Balazs

Bepánikolt, hogy valami kiderül és bedobta az elterelést, amit persze az olyan nyalonc sajtótermékek, mint pl. a Népszava lelkesen le is hoztak, aztán jobb híján még Kiss Ambrus nemfőpolgármester-helyettes "csak" főigazgató is átvett (a főpolgármester nyaral, helyettese törvénytelenül nincs, a nevében ki tudja kik intézkednek és adnak ki közleményeket).

- írja az egyesület a bejegyzésben, majd úgy folytatják, hogy Vitézy természetesen ezzel az elterelő hadművelettel "csak a saját és a haverja seggét védi." A VEKE a következő tényekkel támasztja alá a véleményét:

A Fővárosi közgyűlés a főváros közlekedésével kapcsolatos ügyeket, teljes egészében a Vitézy Dávid vezette bizottságra testálta, ahol Vitézy a saját és a Tisza Pártba beültetett haverjaival együtt önmagában is többségben van (6:5), így valójában bizottsági elnökként ő maga a felelős mindenért, ami a főváros közlekedésében történik A BKV buszágazatát 2012 óta vezérigazgató-helyettesként Szedlmajer László igazgatja, teljhatalommal. Szedlmajer (a közlekedésőrültek között csak Lacus) épp Vitézy akaratából került a cég élére ahol az eltelt 13 évben csinos kis birodalmat épített ki és minden botrányt túlélt. Minden információ szerint ő egyértelműen Vitézy emberének tekinthető, értelemszerűen nagyon hálás neki a tuti jól fizető állásért, mára gazdag embernek mondhatja magát. Eddig több száz milliót keresett csak a fizetésén, a prémiumokon és a jutalmakon keresztül, a hírek szerint tavaly ősszel is tízmilliós jutalmat markolhatott fel. A kigyulladt buszok közül többnek a beszerzéséhez mindkettejüknek köze van. Augusztus 24-én jár le az újabb vezérigazgatói pályázat beadási időpontja, ahol Szedlmajer a BKV-sok egybehangzó értesülései szerint el kíván indulni a BKV vezérigazgatói posztjáért. Igencsak nem jön jól, ha a vezérhelyettes úr neve elkezdene forogni a sajtóban mint akinek köze lehet a tűzesetekhez.

A felsorolt tényekből a VEKE az alábbi következtetéseket vonta le:

támadták a kormányt, figyelemelterelésként

kiadattak egy közleményt a BKV nevében, amit senki nem írt alá, és ahol megpróbálják szokás szerint elkenni az ügyet, az illetékesek nevét pedig elhallgatni

számítva a menetrendszerűen érkező kormányhivatali vizsgálatra, szombatra is berendelték a dolgozókat hogy rendkívüli sürgősséggel végezzenek motormosást minden egyes busznál, eltüntetve a nyomokat. Reméljük azért legalább a túlórát kifizetik a dolgozóknak.

Ne legyenek kétségeink, Dávidka és Lacus minden lépést leegyeztettek. Ahogy az elmúlt 13 évben is, mindig.

A VEKE ezt követően azokat a járműveket is sorra veszi, amelyek az elmúlt napokban leégtek, kigyulladtak vagy kifüstöltek. Az egyesület szerint mindegyik típushoz köze van a Vitézy-Szedlmajer párosnak: