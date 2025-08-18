A VEKE szerint Vitézy saját magát és a haverját védi a busztüzek ügyében
A Fővárosi Közgyűlés a főváros közlekedésével kapcsolatos ügyeket, teljes egészében a Vitézy Dávid vezette bizottságra testálta, így valójában bizottsági elnökként ő maga a felelős mindenért, ami a főváros közlekedésében történik
"De mitől pánikolt be Vitézy Dávid?" - teszi fel a kérdést a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a Facebook-posztjában. Az elmúlt napokban tapasztalt budapesti buszkatasztrófák kapcsán a VEKE felidézi, hogy Vitézy teljes erőből beleszállt a Fideszbe és a kormányba, mondván, miattuk gyulladnak ki a buszok.
Bepánikolt, hogy valami kiderül és bedobta az elterelést, amit persze az olyan nyalonc sajtótermékek, mint pl. a Népszava lelkesen le is hoztak, aztán jobb híján még Kiss Ambrus nemfőpolgármester-helyettes "csak" főigazgató is átvett (a főpolgármester nyaral, helyettese törvénytelenül nincs, a nevében ki tudja kik intézkednek és adnak ki közleményeket).
- írja az egyesület a bejegyzésben, majd úgy folytatják, hogy Vitézy természetesen ezzel az elterelő hadművelettel "csak a saját és a haverja seggét védi." A VEKE a következő tényekkel támasztja alá a véleményét:
A Fővárosi közgyűlés a főváros közlekedésével kapcsolatos ügyeket, teljes egészében a Vitézy Dávid vezette bizottságra testálta, ahol Vitézy a saját és a Tisza Pártba beültetett haverjaival együtt önmagában is többségben van (6:5), így valójában bizottsági elnökként ő maga a felelős mindenért, ami a főváros közlekedésében történik
A BKV buszágazatát 2012 óta vezérigazgató-helyettesként Szedlmajer László igazgatja, teljhatalommal. Szedlmajer (a közlekedésőrültek között csak Lacus) épp Vitézy akaratából került a cég élére ahol az eltelt 13 évben csinos kis birodalmat épített ki és minden botrányt túlélt. Minden információ szerint ő egyértelműen Vitézy emberének tekinthető, értelemszerűen nagyon hálás neki a tuti jól fizető állásért, mára gazdag embernek mondhatja magát. Eddig több száz milliót keresett csak a fizetésén, a prémiumokon és a jutalmakon keresztül, a hírek szerint tavaly ősszel is tízmilliós jutalmat markolhatott fel.
A kigyulladt buszok közül többnek a beszerzéséhez mindkettejüknek köze van.
Augusztus 24-én jár le az újabb vezérigazgatói pályázat beadási időpontja, ahol Szedlmajer a BKV-sok egybehangzó értesülései szerint el kíván indulni a BKV vezérigazgatói posztjáért. Igencsak nem jön jól, ha a vezérhelyettes úr neve elkezdene forogni a sajtóban mint akinek köze lehet a tűzesetekhez.
A felsorolt tényekből a VEKE az alábbi következtetéseket vonta le:
támadták a kormányt, figyelemelterelésként
kiadattak egy közleményt a BKV nevében, amit senki nem írt alá, és ahol megpróbálják szokás szerint elkenni az ügyet, az illetékesek nevét pedig elhallgatni
számítva a menetrendszerűen érkező kormányhivatali vizsgálatra, szombatra is berendelték a dolgozókat hogy rendkívüli sürgősséggel végezzenek motormosást minden egyes busznál, eltüntetve a nyomokat. Reméljük azért legalább a túlórát kifizetik a dolgozóknak.
Ne legyenek kétségeink, Dávidka és Lacus minden lépést leegyeztettek. Ahogy az elmúlt 13 évben is, mindig.
A VEKE ezt követően azokat a járműveket is sorra veszi, amelyek az elmúlt napokban leégtek, kigyulladtak vagy kifüstöltek. Az egyesület szerint mindegyik típushoz köze van a Vitézy-Szedlmajer párosnak:
Karsan Atak midibusz, NCV-298, 10 éves, Kelenföld garázs. A porrá égett midi nem az első ami leég. Másfél évvel a forgalomba állításuk után már ugyanígy leégett egy, az NCV-287. Akkor a török gyártónak annyira kínos volt az ügy, hogy a botrány elkerülése miatt inkább gyártottak egy másik kocsit, amely ugyanazt a rendszámot kapta meg. Végül is korrekt eljárás, vállalták a felelősséget. Ezt a mostani kocsit viszont már senki sem fogja pótolni. A beszerzést a BKK-nál még Vitézy készítette elő, a BKV-nál meg Szedlmajer.
Mercedes Citaro szóló autóbuszok, LYH-120 és LYH-129, 24 évesek, Óbuda garázs. Ezek a kocsik az alacsonypadlós hőskorból származnak, amikor külön rajongótábor vadászta a használt kocsikat "Lacus vedd meg" jeligére. Annyira kellett a használt kocsi, amivel el lehetett adni, hogy itt alacsonypadlós légkondis kocsik jönnek az öreg Ikarusok helyett, és annyira nagy volt a lelkesedés a Vitézy-Szedlmajer tandemben, hogy belekerült a 30 darabos csomagba 14 olyan, akkor kb. 11 éves frankfurti eredetű kocsi is, amelyeket ép ésszel nem szabadott volna megvenni, mert már akkor is hírhedtek voltak, ott is több kigyulladt már belőlük, nem véletlenül váltak meg tőlük Frankfurtban. A beszerzést Vitézy és Szedlmajer közösen erőltette, lesöpörve az ellenérveket. A kocsikkal már a kezdetektől sok volt a probléma, állandó munkát adtak a szerelőknek meg a sajtónak. A BKV üzemeltetésében már összesen öt (!) dokumentált tűzeset történt velük. LYH-113, 117, 120, 123, 129 eddig a veszteséglista. Jó vétel volt...
Volvo 7700A csuklós, FLR-702, 19 éves, Cinkota garázs. Az eredetileg a 2-es metró pótlására hivatkozva vett Volvo csuklósok szét vannak hajtva, sokuk már selejtezve lett. Ezúttal egy turbócső adta meg magát, amit már meg is tudtak javítani, de a típus szereti a tüzet, három is leégett belőlük a BKV-nál, legutóbb most júliusban még a Volánbusznál is egy. Használt Volvo csuklósokat és hibrid buszokat Szedlmajer előszeretettel szerzett be, mindegyik óriási bukta volt műszakilag és anyagilag is.
