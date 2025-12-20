Brutális négyes karambol történt az M0-son

Két sávot lezártak az M0-s autóúton, ahol négy gépkocsi ütközött a hárosi Duna-hídon szombat kora délután - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

A baleset az M0-s autóút 14-15-ös kilométere között történt, a hídon hajtott egymásba négy személyautó. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítottak a járműveket. Az utasokhoz mentő érkezett. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került, emiatt két sávot lezártak. Az Útinform azt közölte: a Nagytétény térségében történt baleset miatt a torlódás meghaladja az öt kilométert.