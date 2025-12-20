RETRO RÁDIÓ

Brutális négyes karambol történt az M0-son

Két sávot lezártak az M0-s autóúton, ahol négy gépkocsi ütközött a hárosi Duna-hídon szombat kora délután.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.20. 15:45
duna országos katasztrófavédelmi főigazgatóság híd

 Két sávot lezártak az M0-s autóúton, ahol négy gépkocsi ütközött a hárosi Duna-hídon szombat kora délután - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

A baleset az M0-s autóút 14-15-ös kilométere között történt, a hídon hajtott egymásba négy személyautó. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítottak a járműveket. Az utasokhoz mentő érkezett. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került, emiatt két sávot lezártak. Az Útinform azt közölte: a Nagytétény térségében történt baleset miatt a torlódás meghaladja az öt kilométert.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu