Pápai Joci megszólalt a migrációról: „Hát ki a f*szom akar így élni?!”

Ha elhagyod az országhatárt, minden európai nagyvárosban megteheted, hogy a luxusnegyedekre korlátozod a látogatásod, vagyis a homokba dugod a fejed. De, ha elhagyod a biztonságos, turista látványosságokkal teli belvárost, kéretlenül és nyersen csap arcon a valóság. Ez a valóság pedig a migrációs válság, ami akkor is van, ha a liberális baloldali erők ezt minden erejükkel próbálják tagadni és a szőnyeg alá söpörni. Pápai Joci a saját bőrén tapasztalta meg, milyen a szétesőben lévő Olaszország, vagy éppen a már rég elesett francia régió. A népszerű zenész-előadó többek között erről is mesélt a Beköltözve Hajdú Péterhez legutóbbi epizódjának felvételén – írja a Bors.

Pápai Joci nem tagadja, megrémült, amikor szembejött vele az Olaszországba is begyűrűző hatalmas migrációs válság

Pápai Joci nem tagadja, van benne félelem, ha egy európai nagyvárosban jár

Látta ahogy a migránsok bandákba verődve keltenek félelmet

Olaszországban végig attól tartott, hogy megtámadják őket

Magyarország a biztonság és béke szigete

„Kemény emberekkel nőttem fel. De akkora „bengáli tigrisek” voltak ott...”

„Én voltam Olaszországban és a szállodánk a bevándorlási hivatallal szemben volt. Százméteres sorok álltak előtte mindig. Ahogy kileptünk az épületből, akaratlanul is beléjük ütköztünk. Én nem vagyok egy beszari csávó Peti! Kemény emberekkel nőttem fel. De akkora, „bengáli tigrisek” voltak ott, hogy…”

Bandába verődve, hatan, nyolcan, tízen. Ez nem volt vicces, Peti!

– kezdte őszinte indulattal a hangjában Pápai Joci.

Páapi Joci nem fogta vissza magát a kényes témával kapcsolatban. Saját tapasztalatait osztotta meg Hajdú Péterrel

Pápai Joci: Ember, hát Európában élünk! Kinek kellett ez?

Hajdú Péter vendége nem tagadja, időnként a legrosszabb forgatókönyv is lejátszódott a fejében, amikor el kellett hagyniuk a biztonságos hotelt. „Gondold el, hogy amikor vannak ötvenen és elindulnak rabolni! Rengetek ilyen videót lehet látni mindenfelé. Most képzeld el, hogy ott van velem a huszonegy éves lányom! Elmegyünk egy ilyen közeg mellett és mondjuk belénk állnak. Milyen tanácsot adjak neki? Még azt sem tudom mondani, hogy üsd le… Közben pedig tudom, benne van a pakliban, hogy megállítják a családomat és elvehetnek tőlünk mindent, vagy megerőszakolhatják a lányomat. Csak azon múlik minden, hogy van-e kedvük hozzá. Ilyen kockázatot én nem akarok vállalni! Én éreztem ezt a saját bőrömön!” – idézte fel nem is túl régi élményét Pápai Joci, majd kitért egy másik külföldi kalandjára, amikor is kis híján áldozatot csinált magából, csak mert fizetni akart egy boltban. „Franciaország lett a világ egyik legveszélyesebb helye… Ember, hát Európában élünk! Kinek kellett ez?”

Amikor Franciaországban egy boltban elővettem az ötszáz eurós bankjegyet, rám szóltak, hogy azonnal tegyem el, mert ennyiért itt lelőnek!

„Olyan világ van ott… Hát ki a f*szom akar így élni?!” – jelentette ki határozottan az énekes, utalva arra, hogy Magyarország migránsellenes politikája az, ami megteremtette itthon azt a nyugalmat és békét, ami miatt hazánk most is vonzó célpontja a turistáknak, akik félelem nélkül sétálgathatnak mondjuk Budapest utcáin késő éjszaka is.



