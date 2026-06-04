„Ha csak 1 százalék esély is van...” – kétségbeesetten küzdenek a szülők az újraélesztett gyermekükért
A kórház szerint agyhalott a gyermek. Napokon belül eldől az újraélesztett kislány sorsa.
Újraélesztette édesapja azt a kétéves kislányt, aki egy hotel medencéjébe zuhant. A kórházba szállítása után az orvosok szinte azonnal agyhalottnak akarták nyilvánítani a pácienst, a szülők azonban ezt megakadályozták, s egészen a bíróságig vitték az ügyet. Mint mondják, nem adják fel, amíg megoldást nem találnak a gyermekük felépülésére.
Újraélesztett kislányt akarnak agyhalottnak nyilvánítani
Egy kétéves kislány került kórházba azután, hogy majdnem vízbe fulladt. A texasi kislány egy emléknapi hétvégén esett a vízbe, azóta is kórházban fekszik. A szülők most a bírósághoz fordulnak, hogy megakadályozzák az orvosokat abban, hogy gyermeküket agyhalottnak nyilváníthassák. Közben további kezelési lehetőségeket keresnek gyermekük felépüléséhez.
A család május 25-én a rokonait látogatta meg, amikor a kétéves Annelise eltűnt. A gyermekre végül egy unokatestvére talált rá annak a hotel medencéjében, ahol a család szobát foglalt. A kislány édesapja azonnal megkezdte gyermeke újraélesztését, s mint mondta, egy órába telt újraindítani Annalise szívét.
A kis Annalise-t a houstoni Texas Children’s Hospitalba szállították, a kislány azóta is az intenzív osztályon fekszik, lélegeztetőgépre kötve. A szülők adománygyűjtésbe kezdtek egy internetes oldalon, ahol azt írták: „Annelise addig marad, amíg állapota nem stabilizálódik annyira, hogy megkaphassa azokat a speciális kezeléseket, amelyek segíthetnek az agyi működés helyreállításában. Hosszú és bizonytalan út áll előtte, amely kiterjedt orvosi ellátást, terápiákat és támogatást igényel.”
A szülők csak több időt szeretnének nyerni, hogy megmenthessék a gyermeküket
Egy orvos két nappal azután, hogy a kislány kórházba került, azt javasolta a szülőknek, hogy nyilvánítsák agyhalottnak a gyermeket. A bírósági dokumentációk alapján végül arról kötöttek megállapodást, hogy a kislány állapotfelméréseit tovább folytatják az orvosok, s addig a gyermek életben tartó kezeléseket kap legalább a bírósági meghallgatásig, amelyre június 11-én kerül majd sor.
A szülők csak időt szeretnének nyerni, hogy minden lehetséges esély megadhasannak a kicsi Annalise felépüléséhez. „Ha akár csak 1 vagy 5 százalék esély is van, mi élni fogunk vele!” – jelentette ki határozottan az apa, aki gyermeke másik intézménybe való szállítását szorgalmazza, ahol hiperbár oxigénterápiát és őssejtkezelést is kaphatna.
Ez a kislány sosem adta fel, ha kértem tőle valamit. Én sem fogom feladni!
– tette hozzá Annalise édesapja.
A Texas Children’s Hospital betegjogokra hivatkozva nem kommentálta a kislány esetét, azonban közleményükben jelezték: „Szívünkben és gondolatainkban a családdal vagyunk.” Hozzátették, hogy a szakértői csapat minden orvosilag lehetséges megoldást figyelembe vesz, és igyekeznek tiszteletben tartani a szülők kívánságát a nehéz helyzetben – idézi soraikat a People magazin.
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