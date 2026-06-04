RETRO RÁDIÓ

„Ha csak 1 százalék esély is van...” – kétségbeesetten küzdenek a szülők az újraélesztett gyermekükért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A kórház szerint agyhalott a gyermek. Napokon belül eldől az újraélesztett kislány sorsa.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 15:00
újraéleszt agyhalott kislány

Újraélesztette édesapja azt a kétéves kislányt, aki egy hotel medencéjébe zuhant. A kórházba szállítása után az orvosok szinte azonnal agyhalottnak akarták nyilvánítani a pácienst, a szülők azonban ezt megakadályozták, s egészen a bíróságig vitték az ügyet. Mint mondják, nem adják fel, amíg megoldást nem találnak a gyermekük felépülésére.

Agyhalottnak akarják nyilvánítani az édesapja által újraélesztett két éves kislányt
Agyhalottnak akarják nyilvánítani az édesapja által újraélesztett kétéves kislányt
 Fotó: Freepik/Képünk illusztráció

Újraélesztett kislányt akarnak agyhalottnak nyilvánítani

Egy kétéves kislány került kórházba azután, hogy majdnem vízbe fulladt. A texasi kislány egy emléknapi hétvégén esett a vízbe, azóta is kórházban fekszik. A szülők most a bírósághoz fordulnak, hogy megakadályozzák az orvosokat abban, hogy gyermeküket agyhalottnak nyilváníthassák. Közben további kezelési lehetőségeket keresnek gyermekük felépüléséhez.

A család május 25-én a rokonait látogatta meg, amikor a kétéves Annelise eltűnt. A gyermekre végül egy unokatestvére talált rá annak a hotel medencéjében, ahol a család szobát foglalt. A kislány édesapja azonnal megkezdte gyermeke újraélesztését, s mint mondta, egy órába telt újraindítani Annalise szívét.

A kis Annalise-t a houstoni Texas Children’s Hospitalba szállították, a kislány azóta is az intenzív osztályon fekszik, lélegeztetőgépre kötve. A szülők adománygyűjtésbe kezdtek egy internetes oldalon, ahol azt írták: „Annelise addig marad, amíg állapota nem stabilizálódik annyira, hogy megkaphassa azokat a speciális kezeléseket, amelyek segíthetnek az agyi működés helyreállításában. Hosszú és bizonytalan út áll előtte, amely kiterjedt orvosi ellátást, terápiákat és támogatást igényel.”

A szülők csak több időt szeretnének nyerni, hogy megmenthessék a gyermeküket

Egy orvos két nappal azután, hogy a kislány kórházba került, azt javasolta a szülőknek, hogy nyilvánítsák agyhalottnak a gyermeket. A bírósági dokumentációk alapján végül arról kötöttek megállapodást, hogy a kislány állapotfelméréseit tovább folytatják az orvosok, s addig a gyermek életben tartó kezeléseket kap legalább a bírósági meghallgatásig, amelyre június 11-én kerül majd sor.

A szülők csak időt szeretnének nyerni, hogy minden lehetséges esély megadhasannak a kicsi Annalise felépüléséhez. „Ha akár csak 1 vagy 5 százalék esély is van, mi élni fogunk vele!” – jelentette ki határozottan az apa, aki gyermeke másik intézménybe való szállítását szorgalmazza, ahol hiperbár oxigénterápiát és őssejtkezelést is kaphatna. 

Ez a kislány sosem adta fel, ha kértem tőle valamit. Én sem fogom feladni!

– tette hozzá Annalise édesapja.

A Texas Children’s Hospital betegjogokra hivatkozva nem kommentálta a kislány esetét, azonban közleményükben jelezték: „Szívünkben és gondolatainkban a családdal vagyunk.” Hozzátették, hogy a szakértői csapat minden orvosilag lehetséges megoldást figyelembe vesz, és igyekeznek tiszteletben tartani a szülők kívánságát a nehéz helyzetben – idézi soraikat a People magazin

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu