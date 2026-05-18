Nem segített a fájdalomcsillapító: meghalt egy 9 éves kislány

A 9 éves ausztrál Hannah Teklic tehetséges, kedves, kreatív és gondoskodó kislány volt. Ám meghalt. A gyermek egy ritka artériás-vénás malformáció (AVM) okozta agyvérzés következtében életét vesztette. A szülők úgy döntöttek, hogy felhívják a figyelmet a ritka betegségre.

Fotó: Freepik/Képünk illusztráció

Május 6-án a 9 éves Hannah szokás szerint lefeküdt aludni, ám néhány órával később fejfájásra és nyakfájásra ébredt. Tragikus módon a kislány alig néhány nappal később elhunyt.

„Azt mondta, hogy nagyon fáj, és kórházba akar menni, mert azt hitte, meg fog halni” – mondta édesanyja, Wasima Lamrani. Az anyuka eleinte azt hitte, a fájdalom oka az lehet, hogy Hannah néhány nappal korábban táncolt és kézenállást gyakorolt, ezért fájdalomcsillapítót adott a lányának.

Hannah azonban hamarosan hányni kezdett, kizuhant az ágyból és rohamot kapott. A kórházba vezető úton a mentőautóban leállt a légzése. Sürgősségi műtéten esett át, hogy eltávolítsák a felesleges folyadékot és enyhítsék az agyára nehezedő nyomást, mielőtt átvitték volna egy gyermekkorházba. Két nappal később azonban az orvosok szívszorító hírt közöltek Hannah szüleivel: a kislányt agyhalottnak nyilvánították, és valószínűtlen, hogy valaha is felépül.

„Többet már nem tehettek” – sóhajtotta Hannah édesapja, Ivan Teklic.

Feltételezések szerint Hannah artériovenosus malformációban (AVM) szenvedett. Ez egy olyan érrendszeri rendellenesség, amely az artériák és vénák közötti rendellenes összeköttetéseket okoz. Ez megzavarja a véráramlást, megakadályozva, hogy a szövetek oxigénhez jussanak. Körülbelül 10 000 emberből hármat érint, és a Brain Foundation szerint általában a magzati fejlődés során vagy röviddel a születés után alakul ki.

Az édesapa elmagyarázta, hogy a betegség nem azonosítható vizsgálatokkal, és sok beteg tünetmentes marad, amíg a rendellenesség felszínre nem tör. Hozzátette: „Az orvosok azt mondták nekünk, hogy semmit sem tehettünk volna, még akkor sem, ha korábban hívtunk volna mentőt!”