Leleplezte a virológus: ennyire veszélyesek valójában a háziállatainkra a vírusok

A fertőző betegségek témája a COVID óta még nagyobb figyelmet kap, különösen akkor, amikor az állatok és az emberek közötti átadás lehetősége kerül szóba.

dr. Kemenesi Gábor virológus / Fotó: YouTube

A Nemzeti Innovációs Ügynökség Tudd Jobban! podcastjának legújabb epizódjában dr. Kemenesi Gábor virológussal beszélgettek arról, hogyan terjednek a vírusok az állatok és az emberek között, és mit jelent mindez a mindennapi gyakorlatban.

A podcast során szó esik a háziállatok szerepéről, a kullancsok által terjesztett betegségekről, a nyugat-nílusi lázról, valamint arról is, hogy a klímaváltozás milyen hatással lehet a fertőzések jövőbeli kockázataira Európában.

A cél, hogy a tévhitek helyett tudományos alapokon, közérthetően mutassuk be a valós kockázatokat és a releváns összefüggéseket.