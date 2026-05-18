Megvannak a vármegyék kedvenc tesitanárai

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

„A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelőtanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesiórákon mozog rendszeresen. A pedagógus így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDSZ a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek.” Ezt a célt fogalmazta meg Balogh Gábor MDSZ-elnök a népszerűségi szavazás háttereként. A választás a K&H Bank támogatásával zajlik.

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

Az első lépés a jelölések begyűjtése volt, méghozzá óriási számban: országszerte közel 11 000 jelölés érkezett 1800 tesitanárra intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. A jelölteket az MDSZ három kategóriába sorolta be:

a. 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő

b. 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő

c. 30 év alatti, fiatal testnevelő.

Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A beérkezett jelölteket az MDSZ vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei/budapesti szintű szavazásra a program weboldalán. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az Év kedvenc tesitanára, külön-külön a 3 kategóriában. A szavazás a tavalyinál is hatalmasabb érdeklődés mellett zajlott, a jelöltekre több, mint 150 000 ezer szavazat érkezett!

„A K&H hosszú távon elkötelezett az egészséges életmód támogatása iránt, amelynek szerves része a sport. A gyermekekben iskolás korukban dől el, mennyire szeretik meg a mozgást, ezért meghatározó lehet a testnevelőtanár példamutatása, buzdítása. Igazi hősök ők nemcsak a gyerekek szemében, hanem egy egészséges nemzedék felnevelésében is. A „K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára” programunkkal ezért azokat a szívvel-lélekkel tanító, motiváló pedagógusokat szeretnénk kiemelni és reflektorfénybe helyezni, akik megalapozhatják a gyerekek egészséges, teljes életét” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „Az országos szavazáson most még egy utolsó nagy hajrában támogathatják a testnevelőket, hiszen hamarosan eldől, ki kapja meg az abszolút díjat, a K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára elismerést az egyes kategóriákban.”