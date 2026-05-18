Megvannak a vármegyék kedvenc tesitanárai
A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadszor kerül sor az ország kedvenc tesitanárainak kiválasztására. A „K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára” vármegyei szavazásának végeredményei ma kerültek nyilvánosságra.
„A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelőtanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesiórákon mozog rendszeresen. A pedagógus így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDSZ a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek.” Ezt a célt fogalmazta meg Balogh Gábor MDSZ-elnök a népszerűségi szavazás háttereként. A választás a K&H Bank támogatásával zajlik.
Az első lépés a jelölések begyűjtése volt, méghozzá óriási számban: országszerte közel 11 000 jelölés érkezett 1800 tesitanárra intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. A jelölteket az MDSZ három kategóriába sorolta be:
a. 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő
b. 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő
c. 30 év alatti, fiatal testnevelő.
A beérkezett jelölteket az MDSZ vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei/budapesti szintű szavazásra a program weboldalán. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az Év kedvenc tesitanára, külön-külön a 3 kategóriában. A szavazás a tavalyinál is hatalmasabb érdeklődés mellett zajlott, a jelöltekre több, mint 150 000 ezer szavazat érkezett!
„A K&H hosszú távon elkötelezett az egészséges életmód támogatása iránt, amelynek szerves része a sport. A gyermekekben iskolás korukban dől el, mennyire szeretik meg a mozgást, ezért meghatározó lehet a testnevelőtanár példamutatása, buzdítása. Igazi hősök ők nemcsak a gyerekek szemében, hanem egy egészséges nemzedék felnevelésében is. A „K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára” programunkkal ezért azokat a szívvel-lélekkel tanító, motiváló pedagógusokat szeretnénk kiemelni és reflektorfénybe helyezni, akik megalapozhatják a gyerekek egészséges, teljes életét” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „Az országos szavazáson most még egy utolsó nagy hajrában támogathatják a testnevelőket, hiszen hamarosan eldől, ki kapja meg az abszolút díjat, a K&H mozdulj! az év kedvenc tesitanára elismerést az egyes kategóriákban.”
Az országos szavazás május 13. – június 11. között zajlik majd a megyei és budapesti győztesek részvételével. A megtisztelő címen túl a győztesek értékes díjakat is kapnak: a vármegyei nyertesek (20x3 fő) feliratozott pólót, továbbá egyenként 30.000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek (3 fő) pedig feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 330.000 Ft értékű pihenőutalványt.
Gratulálunk minden jelöltnek, aki megmérettetett a szavazáson, kiemelve a vármegyei nyerteseket, akik a díjakat az elkövetkező hetekben az MDSZ egyeztetését követően kapják meg.
LISTA:
35 év alatti testnevelők kategória:
200 fő alatti iskolák kategória:
200 fő feletti iskolák kategória:
A Magyar Diáksport Szövetségről
A Magyar Diáksport Szövetség az általános és középiskolás gyermekek mozgásfókuszú egészségfejlesztésével foglalkozó civil szervezet. Célja, hogy
- a gyerekeket rendszeres mozgásra ösztönözve elősegítse egészséges, boldog jövőjüket.
- segítse az egészségtudatos közösségi kultúra kialakítását, a rendszeres testmozgás hatásainak tudatosítását, növelje a testmozgás iránti elkötelezettséget.
- programjaival segítse az iskolai keretek között zajló testmozgás lehetőségeinek bővítését.
- országos hálózata segítségével támogassa az iskolákat az egészségfejlesztő programjaik megvalósításában és az ehhez szükséges infrastruktúra, eszközök, tudás bővítésében, továbbá belső és külső együttműködéseik kialakításában.
Az MDSZ 2023-ban elején elindította az Aktív Iskola programot, amelynek keretében több mint 600 általános és középiskolában a gyerekek rendszeres mozgását támogató környezet épül, számos mozgásösztönző program valósul meg, elérve ezzel több mint 180 ezer iskolás gyermeket.
