A titok, ami a háttérben mozgatja a forgalmat
A weboldalak több forrásból szereznek forgalmi adatokat, és van egy terület, amely kifejezetten csendben dolgozik a háttérben. Ez a keresőoptimalizálás, vagyis a SEO, amely folyamatosan új látogatókat terel a honlapodra. A következőkben megmutatjuk, hogyan működik mindez a gyakorlatban a BP Digital szakértői szerint.
Mi történik a felszín alatt?
A legtöbb látogató egy Google-kereséssel indít, és a találati listán keresztül jut el egy oldalra. A keresőoptimalizálás célja, hogy a vállalkozások a Google organikus (nem fizetett) találati listájában minél előnyösebb helyezéseket érjenek el.
- Releváns keresésekre jelenik meg az oldalad, így célzott érdeklődők érkeznek.
- A találati listákon való jelenlét folyamatos láthatóságot biztosít.
- A tartalmak idővel egyre több keresésre jelennek meg a találatok között.
Ez a folyamat nem egyik napról a másikra hoz áttörő eredményt, lépésről lépésre építi a forgalmat.
Miért értékes az organikus forgalom?
Az organikus forgalom egyik legnagyobb előnye, hogy a felhasználók már konkrét szándékkal érkeznek. Nem véletlenszerű kattintásokról van szó, hanem tudatos keresésekről.
- A látogatók egy problémára vagy megoldásra keresnek rá, így a szándék már adott a vásárlásra.
- A felhasználók nagyobb eséllyel válnak ügyféllé vagy vásárlóvá.
- Nem kell minden egyes kattintásért külön fizetni, ami előny a PPC hirdetésekkel szemben.
Az organikus forgalom sok esetben nagyobb értékkel bír, mint a pusztán hirdetésekből érkező látogatók.
Hogyan épül fel egy működő SEO-rendszer?
A BP Digital SEO-szakértőinek véleménye alapján a SEO egy olyan rendszer, amely a tartalomgyártásra, a technikai háttérre és az adatokra épül. Ha az előbbi három terület közül bármelyik hiányzik vagy gyenge, az az eredményekben is gyorsan megmutatkozik.
- Kulcsszókutatás alapján készülnek a tartalmak.
- Technikai optimalizálás segíti a keresőmotorok munkáját.
- Folyamatos elemzés történik az eredmények javításához.
Itt már nem kampányokról beszélünk, hanem egy rendszerszinten felépített működésről.
Milyen szerepe van a tartalomnak?
A tartalomkészítés a SEO egyik legfontosabb eleme. Értékes tartalmak nélkül szinte lehetetlen előnyös pozíciókban rangsorolni. Konkrét kulcsszavakra optimalizált tartalmakat kell készíteni, valamint érdemes kérdés-válasz alapú felépítésben gondolkodni.
- A SEO-barát módon strukturált szövegek segítik a jobb helyezést.
- A hasznos tartalom növeli a felhasználói bizalmat.
- A rendszeresen frissített oldalak aktívabbnak számítanak, így jobb helyezéseket érhetnek el.
A tartalom így nemcsak információt ad át, hanem forgalmat is generál.
Mi különbözteti meg az eredményes cégeket?
Azok a vállalkozások, amelyek következetesen foglalkoznak a keresőoptimalizálással, idővel egyre erősebb jelenlétet építenek ki. A SEO-ban hatékony vállalkozások türelmesek, hiszen tudják, hogy egy hosszabb távú, de megtérülő befektetésről van szó.
A sikeres cégekre az alábbi elvek jellemzők:
- A SEO-t nem egyszeri kampányként kezelik, hanem folyamatos fejlesztésként tekintenek rá.
- Rendszeresen elemzik és finomítják a kampányokat a beérkezett adatok alapján.
- A keresőoptimalizálást – ha házon belül nem áll rendelkezésre megfelelő szakértelem – egy tapasztalt SEO-ügynökségre bízzák.
A háttérben dolgozó erő, ami látogatókat hoz
A SEO a színfalak mögött működik, mégis hatalmas szerepe van abban, hogy mennyien találnak rád a keresőkből. A BP Digital csapata szerint érdemes tudatosan foglalkozni vele, hiszen egy kiforrott SEO-stratégiával elérheted és megszólíthatod a célközönséged, ami mérhető eredményekben is megjelenik.
(x)
