A titok, ami a háttérben mozgatja a forgalmat

A SEO egy olyan rendszer, amely a tartalomgyártásra, a technikai háttérre és az adatokra épül

Mi történik a felszín alatt?

A legtöbb látogató egy Google-kereséssel indít, és a találati listán keresztül jut el egy oldalra. A keresőoptimalizálás célja, hogy a vállalkozások a Google organikus (nem fizetett) találati listájában minél előnyösebb helyezéseket érjenek el.

Releváns keresésekre jelenik meg az oldalad, így célzott érdeklődők érkeznek.

A találati listákon való jelenlét folyamatos láthatóságot biztosít.

A tartalmak idővel egyre több keresésre jelennek meg a találatok között.

Ez a folyamat nem egyik napról a másikra hoz áttörő eredményt, lépésről lépésre építi a forgalmat.

Miért értékes az organikus forgalom?

Az organikus forgalom egyik legnagyobb előnye, hogy a felhasználók már konkrét szándékkal érkeznek. Nem véletlenszerű kattintásokról van szó, hanem tudatos keresésekről.

A látogatók egy problémára vagy megoldásra keresnek rá, így a szándék már adott a vásárlásra.

A felhasználók nagyobb eséllyel válnak ügyféllé vagy vásárlóvá.

Nem kell minden egyes kattintásért külön fizetni, ami előny a PPC hirdetésekkel szemben.

Az organikus forgalom sok esetben nagyobb értékkel bír, mint a pusztán hirdetésekből érkező látogatók.

Hogyan épül fel egy működő SEO-rendszer?

A BP Digital SEO-szakértőinek véleménye alapján a SEO egy olyan rendszer, amely a tartalomgyártásra, a technikai háttérre és az adatokra épül. Ha az előbbi három terület közül bármelyik hiányzik vagy gyenge, az az eredményekben is gyorsan megmutatkozik.

Kulcsszókutatás alapján készülnek a tartalmak.

Technikai optimalizálás segíti a keresőmotorok munkáját.

Folyamatos elemzés történik az eredmények javításához.

Itt már nem kampányokról beszélünk, hanem egy rendszerszinten felépített működésről.

Milyen szerepe van a tartalomnak?

A tartalomkészítés a SEO egyik legfontosabb eleme. Értékes tartalmak nélkül szinte lehetetlen előnyös pozíciókban rangsorolni. Konkrét kulcsszavakra optimalizált tartalmakat kell készíteni, valamint érdemes kérdés-válasz alapú felépítésben gondolkodni.

A SEO-barát módon strukturált szövegek segítik a jobb helyezést.

A hasznos tartalom növeli a felhasználói bizalmat.

A rendszeresen frissített oldalak aktívabbnak számítanak, így jobb helyezéseket érhetnek el.

A tartalom így nemcsak információt ad át, hanem forgalmat is generál.