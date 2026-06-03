Hit és tisztelet, ifjabb Albert Flórián rengeteget tanult az édesapjától

Imponáló módon szerezte meg a bajnoki aranyérmet a Fradi női futballcsapata: a döntőben ifjabb Albert Flórián edző vezényletével május 23-án otthon a Puskás Akadémiát 6-2-re verte, majd a felcsúti visszavágót 8-0-ra. A 2021-es Magyar Kupa-diadal még nem Albert munkájának gyümölcse, az idei viszont már igen. Az igazi bravúr a megszakítás nélküli harmadik honi bajnoki cím az ő dirigálásával.

Ifjabb Albert Flórián (balra) rengeteget tanult aranylabdás édesapjától (jobbra) / Fotó: Németh Ferenc

Albert Flóriánnal hengerel a Fradi

Szeptemberben lesz három éve, hogy szeretett klubom női együttesénél edzősködhetek. Szép fokozatosan alakítottam ki a keretemet, amihez segítséget jelentett például, amikor az amerikai Jadyn Edwards bejelentkezett nálunk, míg az észt Vlada Kubasszova szintén örömmel húzott zöld-fehér szerelést

- nyilatkozta a háromszoros magyar bajnok, BL-csoportkörös, az 1967-es aranylabdás idősebb Albert fia, aki bevallása szerint az édesapjától örökölte a hitet, és a sportág iránti tiszteletét.

A szakmai ismérveket azért nem, mert az ő idejében egészen más volt a futball. Ma már női vonalon is sokkal pörgősebb, más felkészítést igénylő. Az illető szakember nevét nem kívánom elárulni. Amikor 1998-ban, a francia Red Star légiósaként ötödször műtötték a lábamat, párizsi felépülésem után tőle lestem el mai edzői tudományom zömét.

A Fradi-lányok a Bajnokok Ligája úgynevezett minisorozatában kezdhetik el az őszi idényt, ám annak a kiírásnak az elitjébe bekerülni fogós feladat.

Egy éve a Valerenga elleni BL play-offban megtapasztaltuk, milyen az igazi női élfutball: 1-2-vel, 0-3-val búcsúztattak bennünket. Ez a norvég klub az utánpótlás-nevelésből él, a legjobbjait eladja például az Egyesült Államokba, elképzelhető hát, milyen felkészültség birtokában futballoztak ellenünk. De fel a fejjel, megyünk tovább, igyekszünk minél közelebb kerülni Európa elitjéhez

– tette hozzá az 58 esztendős Albert Flórián.