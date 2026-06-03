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Felesége után, rákkal küzd a Liverpool legendája

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Egy véletlen buktatta le a rákkezelés alatt álló Sir Kenny Dalglisht. Felesége után most a Liverpool legendája is a gyilkos kórral küzd.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 11:00
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Sir Kenny Dalglish elárulta, hogy rákkezelésen vesz részt. A 75 éves Liverpool-legenda közösségi médiában közzétett bejegyzésében erősítette meg a hírt.

Rákkal küzd a Liverpool legendája
Rákkal küzd a Liverpool legendája / Fotó: Unsplash.com

Rákkezelésen vesz részt Sir Kenny Dalglish, a Liverpool 75 éves legendája

„Ahogyan véletlenül közzétett közösségi média bejegyzésem is jelzi, jelenleg rákkezelésen veszek részt. Ellentétben a mobiltelefon-használatommal, a kezelés jól halad. Ideális esetben ez magánügy maradt volna, mert így kell lennie, de a gyenge technikai ismereteim kényszerítettek a beismerésre. Nem akartam ezt a dolgot nyilvánosságra hozni, ezért nagyra értékelném, ha tiszteletben tartanák a családom és az én magánéletemet. Mint mindig, köszönet a csodálatos orvosi személyzetnek, akik hihetetlen gondossággal és tapintattal viselkedtek, nemcsak velem, hanem sok-sok más emberrel szemben is. Nagy dicséret illeti őket” - írta a futball legenda az Instagram-oldalára, aki a bejegyezésében egy véletlenül közzétett Instagram-sztorira utalt, amelyen egy kórházi időpontfoglalási levél volt látható.

A Liverpool a következő nyilatkozatot tette közzé: „A Liverpool FC minden tagjának támogatása, jókívánságai és szeretete most is és a jövőben is Sir Kennyvel és családjával lesz. A klub szeretné hangsúlyozni, hogy a jövőben kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletét.”

Sir Kenny Dalglish a Liverpool legendája, 1977 és 1990 között 515 mérkőzésen lépett pályára és 172 gólt szerzett. Kevin Keegan hamburgi távozása után érkezett a klubhoz, és segítette a csapatot hat bajnoki cím, négy Ligakupa és egy FA-kupa megszerzésében. Joe Fagan lemondása után a skót 1985 és 1990 között játékos-edzőként dolgozott, és hatalmas sikereket ért el: három bajnoki címet és két FA-kupát nyert. Később, a 2011/12-es szezonban, Roy Hodgson menesztése után ismét átvette a Liverpool irányítását, és megnyerte a Ligakupát. Anfieldben a Liverpool nagyköveteként szolgált, és a mai napig rendkívül szoros kapcsolatban áll a klubbal.

A Dalglish családot sajnos már korábban is érintette a kegyetlen kór: Kenny felesége, Marina a 2000-es évek elején mellrák kezelésen esett át. A házaspár később elindította a „The Marina Dalglish Appeal” nevű kezdeményezést, hogy pénzt gyűjtsön a rákkezelésre.

A hír azt követően érkezett, hogy Kevin Keegan hétfőn bejelentette, hogy jelenleg a rák negyedik stádiumával küzd. Családja az év elején hozta nyilvánosságra, hogy rákos betegséggel harcol - számolt be róla a Mirror.

 

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