A válogatottszünetben is játszott a Liverpool, mindenki könnyekben tört ki

Zokogásban tört ki Thiago Alcântara focista, de többek szeme is könnybe lábadt az Anfielden hétvégén. A liverpooli legendák 2-2-es döntetlent játszottak a Borussia Dortmund ikonjaival egy jótékonysági mérkőzés keretein belül. Ezen a találkozón tért vissza korábbi sikerei helyszínére Jürgen Klopp, aki Kenny Dalglish segítőjeként vállalt szerepet.

Thiago Alcântara gólt lőtt a Liverpool–Borussia Dortmund jótékonysági mérkőzésen (Fotó: PA / Northfoto)

A kezdőrúgás előtt az egész Anfield lerótta tiszteletét azok előtt, akiket elvesztettek az elmúlt évben, majd a 20. percben Jarred Gillett játékvezető félbeszakította a gálamérkőzést, a jelenlévők felálltak, és tapsolva, énekelve emlékeztek meg az autóbelesetben elhunyt Diogo Jotáról.

A Liverpool Echo beszámolója szerint megható volt látni, ahogy Thiago Alcântara az arcába húzta a mezét, mert sírásban tört ki – de többeknek is könnybe lábadt a szeme a megemlékezés alatt.

A Liverpool egykori spanyol válogatott játékosa jó barátságot ápolt Diogo Jotával. Thiago Alcântara 2020 szeptemberében érkezett az Anfieldre, és a következő négy évben csapattársakként tettek meg együtt mindent a klub sikereiért.

Liverpool–Borussia Dortmund 2-2 A jótékonysági mérkőzésen egyébként éppen Thiago Alcântara volt az, aki megtörte a gólcsendet, majd Jay Spearing, Mohammed Zídán és Jan Koller is a kapuba talált.