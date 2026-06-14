RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes szimuláció: ez történik a testeddel, ha nem eszel cukrot

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Lehetséges a cukormentes diéta? Csodákat művel a testeddel, és ez a videón is látszik!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 13:00
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Gondolod, hogy két hétig el tudnád hagyni a csokoládét, az édességeket, a süteményeket és a szénsavas italokat? Ha igen, gyorsan jelentős változásokat fogsz észrevenni a testedben, mivel az cukor helyett kénytelen lesz lebontani a zsírt az energiatermeléshez.

A cukor szinte megkerülhetetlen étel manapság.
A cukor szinte megkerülhetetlen étel manapság.

Lehetséges a teljesen cukormentes diéta?

A túlzott édességfogyasztás súlygyarapodáshoz vezethet, ami később rákot, diabéteszt és szívbetegséget eredményezhet. Negatív hatással van a fogainkra is, a fogorvosok ezért sem ajánlják a rendszeres fogyasztásukat. 

De természetesen nem minden cukor rossz nekünk. A tejben, gyümölcsökben és zöldségekben található változatok nem keverendőek össze a feldolgozott cukorral. Utóbbival a legtöbb ember nem tud betelni. Az általános dietetikai ajánlás szerint nem kell csökkenteni a természetes forrásokból származó cukrok fogyasztását. De mi van, ha két hétig szeretnénk kipróbálni a tiszta cukormentes poklot?

Ez a szimuláció pontosan bemutatja, mi történik, ha 2 hétig nem fogyasztunk cukrot:

A GrowFit Health YouTube-csatorna videója szerint az első két napban a „vércukorszinted stabilizálódik”, és ettől „kisebb energiahullámokat vagy hirtelen energiakiugrásokat” tapasztalsz. „A tested elkezdi felhasználni a tárolt zsírt energiaként” – teszik hozzá.

A harmadik és a hatodik nap között egészen nehéz időszak jön, a csökkent dopaminfelszabadulás, a szorongás, az alvási szokások megváltozása,  a koncentrációs nehézségek és a szénhidrátok utáni sóvárgás miatt rossz hangulatot tapasztalhatsz. Fejfájás, szédülés, hányinger és fáradtság is előfordulhat – ezért egyesek számára hasznos lehet, ha fokozatosan csökkentik az elfogyasztott cukor mennyiségét ahelyett, hogy hirtelen teljesen elhagynák azt.

A hetedik és a kilencedik nap között az ízlelőbimbók érzékelése teljesen átalakul. A kísérletben részt vevő újságíró elmondása szerint egy pohár vörösbor is vattacukorízű lett, és egy egész kekszet sem tudott megenni, annyira émelyítőnek találta.

A véghajrában, a tizedik és a tizennegyedik nap között már nem lesznek energiaeséseid, mert a tested a felhalmozott zsírt használja majd energiaforrás gyanánt.

Az étrend megváltoztatása előtt mindig érdemes szakember véleményét kikérni!

(LadBible)

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