Balázs Andrea: „A lelkünknek szüksége van rá, hogy néha valaki ránézzen”

Balázs Andrea nyíltan vállalja, hogy pszichológushoz jár. Nem győzi hangsúlyozni, hogy akárcsak a fizikai vizsgálatok, úgy a rendszeres pszichológiai konzultációi is rendkívül fontos. Úgy érzi, hogy sokakban a mai napig sztereotíp elméletek keringenek a nagyvilágban azokról, akik szakember segítségét kérik a mentális problémáik megoldásában.

Balázs Andrea fontosnak tartja, hogy pszichológus segítségét kérjük

Fotó: www.arpadkurucz.com

Balázs Andrea nem szégyeli a pszichológusi segítséget

Ha fáj a fogunk, vagy megsérülünk azonnal szakember segítségéhez fordulunk, hiszen magunknak nem vagyunk képesek megszüntetni végleg a problémát. Lehet ugyan fájdalomcsillapítókkal enyhíteni a fájdalmat, a hangsúly azonban az enyhítésen van, amely nem a problémát szünteti meg, hanem csak a tünetet. Természetes tehát, hogy azonnal orvoshoz fordulunk.

A mentális és lelki problémák is ugyanennyire mélyen gyökereznek: tüneteket produkálnak, amelyekről sokszor nem tudjuk, hogy mi okozza, és bár ideiglenes megoldásként foglalkozhatunk vele az általunk kitalált, vagy a számunkra kényelmes módon. A végleges segítséget azonban csak egy szakember fogja tudni meghozni.

Sokan azonban amiatt torpannak meg a segítségkéréssel, hogy egy idegen számára kell megnyílniuk. Balázs Andi színésznő is így látja, hogy ez az a gondolatmenet, ami leginkább felmerül a pszichológusokkal kapcsolatban az emberekben. A színésznő a TV2 Mokka című műsorának vendége volt, ahol szó esett a pszichológusi segítség fontosságáról és arról is, hogy milyen előítéletekkel kell szembenézniük azoknak, akik pszichológus segítségét kérik. „Még mindig él az a szörnyű sztereotípia vagy gondolat, hogy ha én pszichológushoz járok, akkor valami bajom van? Közben pedig én azt gondolom, hogy

Szüksége van az embernek egy külső szemre, aki az utat mutatja, hogy mégis miben lehetne jobban letenni a terheket.

– mondta Balázs Andi, aki szintén maga is jár szakemberhez.

Felmerült az a gondolat is a műsor során, hogy vannak emberek, akik számára nehéz megnyílni a saját belső félelmeikről, titkaikról, s márpedig egy beszélgetés akkor lesz jó, ha ténylegesen képesek átadni mindezt a szakembernek. Ezzel kapcsolatban Balázs Andi azt mondta, hogy „tökéletes és csodálatos szakembereink vannak”, akik egy percig sem fogják azt éreztetni az emberrel, hogy kötelező részt venni a beszélgetésen.