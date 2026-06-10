Balázs Andrea: „A lelkünknek szüksége van rá, hogy néha valaki ránézzen”
Nem tagadja a színésznő, hogy pszichológushoz jár. Balázs Andrea fontosnak tartja a lelkünk ápolását.
Balázs Andrea nyíltan vállalja, hogy pszichológushoz jár. Nem győzi hangsúlyozni, hogy akárcsak a fizikai vizsgálatok, úgy a rendszeres pszichológiai konzultációi is rendkívül fontos. Úgy érzi, hogy sokakban a mai napig sztereotíp elméletek keringenek a nagyvilágban azokról, akik szakember segítségét kérik a mentális problémáik megoldásában.
Balázs Andrea nem szégyeli a pszichológusi segítséget
Ha fáj a fogunk, vagy megsérülünk azonnal szakember segítségéhez fordulunk, hiszen magunknak nem vagyunk képesek megszüntetni végleg a problémát. Lehet ugyan fájdalomcsillapítókkal enyhíteni a fájdalmat, a hangsúly azonban az enyhítésen van, amely nem a problémát szünteti meg, hanem csak a tünetet. Természetes tehát, hogy azonnal orvoshoz fordulunk.
A mentális és lelki problémák is ugyanennyire mélyen gyökereznek: tüneteket produkálnak, amelyekről sokszor nem tudjuk, hogy mi okozza, és bár ideiglenes megoldásként foglalkozhatunk vele az általunk kitalált, vagy a számunkra kényelmes módon. A végleges segítséget azonban csak egy szakember fogja tudni meghozni.
Sokan azonban amiatt torpannak meg a segítségkéréssel, hogy egy idegen számára kell megnyílniuk. Balázs Andi színésznő is így látja, hogy ez az a gondolatmenet, ami leginkább felmerül a pszichológusokkal kapcsolatban az emberekben. A színésznő a TV2 Mokka című műsorának vendége volt, ahol szó esett a pszichológusi segítség fontosságáról és arról is, hogy milyen előítéletekkel kell szembenézniük azoknak, akik pszichológus segítségét kérik. „Még mindig él az a szörnyű sztereotípia vagy gondolat, hogy ha én pszichológushoz járok, akkor valami bajom van? Közben pedig én azt gondolom, hogy
Szüksége van az embernek egy külső szemre, aki az utat mutatja, hogy mégis miben lehetne jobban letenni a terheket.
– mondta Balázs Andi, aki szintén maga is jár szakemberhez.
Felmerült az a gondolat is a műsor során, hogy vannak emberek, akik számára nehéz megnyílni a saját belső félelmeikről, titkaikról, s márpedig egy beszélgetés akkor lesz jó, ha ténylegesen képesek átadni mindezt a szakembernek. Ezzel kapcsolatban Balázs Andi azt mondta, hogy „tökéletes és csodálatos szakembereink vannak”, akik egy percig sem fogják azt éreztetni az emberrel, hogy kötelező részt venni a beszélgetésen.
„Megvannak a módszerek, mindenki más és más. Én nem vagyok pszichológus, én csak arról tudok beszélni, ami az én másik oldali tapasztalatom. Én is természetesen szorongtam előtte. Vajon ő mit tudhat? Nincs velem 24 órában. Szerintem pontosan ez az a tudományág (a pszichológia), ami nagyon fontos, hogy mindenkinek az életében jelen legyen, mert egy megfelelő önismerettel sokkal jobban tudja az ember a mindennapi stresszt is kezelni” - mondta a színésznő. Hozzátette, hogy amikor a gyerekeket tanítja odafigyel arra, hogy megtanítsa nekik azt, ha tisztában vannak a saját értékeikkel, akkor az ellenük érkező negatív vélemény nem fogja őket bántani.
Egy mondat változtatta meg a gondolkodását
A szűrővizsgálatok fontosak az egészségünk megőrzésében, a színésznő szerint nem csak fizikai szűrővizsgálatra lenne szükségünk, hanem a lelkünknek is szüksége volna egy átfogó kivizsgálásra, s ő is ennek tudatában kért speciális segítséget: „Annyi hatás ér, hogy azt nem tudom elmondani. Ahogy Kipling mondja, a sikert és a kudarcot is fel kell dolgozni, és ez így van. Mindent.”
Ez ugyanolyan fontos szerintem, mint ahogy mi nők elmegyünk a nőgyógyászati felülvizsgálatra minden évben. Ugyanúgy a lelkünknek szüksége van rá, hogy néha valaki ránézzen.
- mondta, majd hozzátette, hogy ezt ő is érzi, és jelenleg jól van, jól érzi magát.
Balázs Andi akkor kérte szakember segítségét, amikor még a szülei életben voltak. Mint mondja, akkor rengeteget szorongott, pánikbeteg is volt. Elment pszichológushoz, aki egy idő után feltett neki egy kérdést, amely így hangzott: Miért hiszi azt, hogy ő mindenért a felelős?
„Ez az egy mondat volt az, ami ráébresztett arra, hogy én attól szorongok, hogy én tehetek arról, ami történik a szüleimmel, hogy messze vagyok, nem tudok úgy segíteni. Ezt a fajta szorongást egyetlen egy mondat oldotta meg, egyszer csak rájöttem, hogy valóban nem én vagyok a dolgokért a száz százalékosan a felelős” - idézte fel a pillanatot a színésznő.
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