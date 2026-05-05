Miért félünk még mindig a pszichológustól?– Balázs Andi kiakadt az előítéletekre

A társadalmi beidegződések lassan változnak, különösen akkor, ha a mentális egészségről van szó. Pedig egyre több ismert ember emeli fel a hangját annak érdekében, hogy ledöntse a pszichológusokkal kapcsolatos tévhiteket. Erről is beszélt Balázs Andi a közelmúltban.

Balázs Andi a folyamatos önismereti munkát hangsúlyozza

Balázs Andi Az én kék zónám című podcast vendége volt, ahol megrökönyödve, értetlenül és felháborodva beszélt arról, hogy a mai napig nem vált természetessé: az emberek a lelkükkel is foglalkozzanak, megismerve önmagukat és feldolgozva korábbi traumáikat. Mint mondta, sokan még mindig úgy gondolják, hogy aki pszichológushoz fordul, azzal „baj van”. Balázs Andi fiatalon kezdte az önismereti munkát, de mára még tudatosabban építi be ezt az életébe. Számára az önismeret nem egy végpont, hanem egy folyamatos út, amelyen haladni kell. A színésznő hite szerint úgy látja helyesnek, ha az ember élete végéig tanul és fejlődik, és minden tapasztalat hozzátesz valamit a személyiségéhez. A műsorban így fogalmazott:

Nem szégyenlem, hogy én amíg élek, dolgozni fogok magamon. Mindenféle eszközzel. Ezért is járok egyetemre, tanítom a gyerekeket, mert tőlük is rengeteg mindent kapok.

Hozzátette, hogy a színház is folyamatosan erőt ad neki, és ezekből a pozitív élményekből tud meríteni a nehezebb időszakokban.

A lélek szűrővizsgálata

Kiemelte, hogy miközben az emberek rendszeresen járnak különböző szűrővizsgálatokra, a lelki egészségükre nem fordítanak elég figyelmet.

A lelkünknek ugyanúgy szüksége van egy szűrővizsgálatra, támasztékra, segítségre

– hangsúlyozta Balázs Andrea színésznő. Szerinte ideje lenne levetkőzni azt a stigmatizáló gondolkodást, amely a pszichológushoz járást még mindig tabuként kezeli. Úgy véli, a mentális egészség karbantartása nem gyengeség, hanem tudatos döntés, amely hosszú távon mindenki életminőségét javíthatja.