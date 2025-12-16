Balázs Andiról ezt sokan nem gondolták: Őszintén vallott hitéről a színésznő
Kevesen tudják róla, de a humor mögött mély hit és tudatos lelki élet áll. Balázs Andi a Karinthy Színház új musicalje kapcsán beszélt arról, hogyan kíséri végig a vallás a mindennapjait.
A Karinthy Színház műsora ezúttal egy olyan darabbal bővült, amely egyszerre rendkívül humoros és szívmelengető. Az Apácák című musical nemcsak nevetésre hív, hanem finoman gondolkodásra is késztet. A darab főpróbája után Balázs Andival beszélgettünk, akivel ezúttal nem a humoros történetek, hanem a hit és a nevetés mélyebb jelentése került középpontba.
Balázs Andi mélyen gyökerező hite
Balázs Andi színésznővel a Metropol újságírója beszélgetett az Apácák főpróbája után, amikor még frissen éltek benne az előadás tapasztalatai. A színésznő a darabhoz kapcsolódva arról mesélt, milyen személyes viszonya van a hithez, a valláshoz, és hogyan tudott ehhez a belső világhoz kapcsolódni a szerep megformálásakor.
A hit elengedhetetlen része az életemnek. Én római katolikus lány vagyok, bérmálkoztam, megkeresztelkedtem, elsőáldoztam, sőt ministráltam is az endrődi templomban. Minden este imádkozom, így amikor érkezett a megkeresés, hogy apácát kell játszani a darabban, akkor próbáltam úgy megfogni ezt a karaktert, hogy amellett, hogy ő egy nagyon vicces figura, meglegyenek a valódi, kapcsolódó mélységei is, amire szükség van ehhez a szerephez.
A hit tehát ma is része a színésznő életének, amely természetesen a közelgő ünnepre való készülés során, s a karácsony alatt is megmutatkozik.
Az éjféli misére is elmegyek, s szerencsére olyan baráti társaságom van, akik szintén jönnek és már hetekkel előtte szervezzük, hogy melyik autóval hova megyünk és hol üljük végig a misét
– osztotta meg gondolatait a Karinthy Színház színésznője.
A hit mellett a nevetés is fontos
A Karinthy Színház legfrissebb darabja lendületes, pimasz és elképesztően szórakoztató formában mesél az apácák életéről, öt rendkívüli színésznő előadásában. Sok zene, rengeteg poén és váratlan fordulat jellemzi a történetet, amely véletlen, tragikus haláleset-sorozattal indul, s amely alapjaiban változtatja meg egy kolostor mindennapjait. A humor mögött azonban valódi érzelmi mélységek húzódnak meg, amelyek Balázs Andrea színésznő szerint elengedhetetlenek ahhoz, hogy a karakterek hitelesek maradjanak. A színésznő által alakított karakter egyik kulcsgondolata, hogy a nevetés út lehet egymáshoz. Ez a szemlélet a színésznő való életében is fontos szerepet játszik. Két korosztállyal is foglalkozik önismereti és önfejlesztő munkában, ahol tapasztalata szerint a jókedv és a közös nevetés teremti meg azt a biztonságos közeget, amelyben őszinte beszélgetések születhetnek. Az Apácák musical így nemcsak szórakoztat, hanem finoman emlékeztet arra is, hogy a hit, az emberség és a humor kéz a kézben igazán nemes eredményt hozhat.
