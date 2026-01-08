Horváth Éva aggodalma: „Lehet, hogy vissza kell venni a segédeszközt!”
A hosszú rehabilitáció után újra felmerült, a műsorvezetőnek ismét szüksége lehet segédeszközre. Horváth Éva bizonytalan abban, hogy bírja majd az előtte álló időszakot.
Bár az elmúlt hetekben úgy tűnt, végre maga mögött hagyhatja a nehéz időszakot, a természet most új akadályokat gördített Horváth Éva elé. A nagy hó és a jeges utak olyan kihívást jelentenek számára, amelyek mellett a korábbi sérülése nem hagyható figyelmen kívül.
Horváth Éva nehéz helyzetben
Horváth Éva műsorvezető lábrehabilitációjával kapcsolatban néhány hete még örömhír járta be a sajtót: közel egy év után segédeszközök nélkül, önállóan kezdett el járni. A korábbi szépségkirálynő azonban most egy Instagram-videóban arról beszélt, a szélsőséges téli időjárás miatt elképzelhető, hogy újra elő kell vennie a járást segítő eszközeit.
Lehet, hogy vissza kell venni a segédeszközt!
– mondta, utalva arra, hogy a bizonytalan, havas-jeges talajon nem szívesen kockáztat a még nem százszázalékos lábával.
Horváth Éva balesete után hosszú hónapokig tartó felépülés következett, amely során fokozatosan terhelhette csak a végtagját. Tavaly decemberben a Borsnak arról beszélt, hogy a lába egyre jobb állapotban van, de még nem tud sokat gyalogolni, a futópadon is csak lassú, egyenletes tempót enged meg magának. Mint mondta, inkább járásról van szó, nem futásról, és pontosan meg kellett tanulnia, hogyan terhelje helyesen a végtagot.
„Már megint elakadtam”
Most azonban a hó és a jég új helyzetet teremtett. Bár bokafogót és merevítőt visel, amely segíti a stabilitást, de a megváltozott körülmény így is komoly kihívást jelent a lába miatt Horváth Évának. Nemcsak a gyaloglás vált kockázatossá, hanem a közlekedés is: Éva autója többször elakadt a hóban a háza környékén.
„Már megint elakadtam” – mondta az Instagram-videóban, utalva arra, hogy ezúttal az autója akadályozta a haladásban. Többször is kérdéses volt, sikerül-e egyáltalán elindulnia, vagy a hó fogságában ragad. Valószínűleg bele sem mer gondolni abba, mi történt volna, ha mindezek mellett még hosszabb ideig is vesztegelnie kell, mert tartósabban elakad. A történtek jól mutatják, hogy bár Éva lába rengeteget javult, a téli időjárás még mindig komoly próbatétel elé állítja.
